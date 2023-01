Müller mit Exklusiv-Gemälde, Musiala mit Privat-DJ: Die Katar-Geheimnisse des FC Bayern

Was ist abseits des Platzes passiert?

Während Musiala die Fans beglückte, bekam ein Ordner seine Musik-Box in die Hand gedrückt.

Im Trainingslager in Katar drehte sich beim FC Bayern nicht alles nur um Fußball. Die tz verrät, welche Überraschungen es neben dem Training gab.

München/Katar - Die Kataris fahren auf Bayern ab. Sobald sich die Stars vom Teamquartier Al-Aziziyah Boutique Hotel auf das anliegende Trainingsgelände der Aspire Academy begeben, herrscht ohrenbetäubender Lärm. Bei den öffentlichen Nachmittagseinheiten kreischen die Fans die Namen von Thomas Müller (33) & Co. Und es läuft Musik, gut und gerne von und für Jamal Musiala. Die tz verrät die Geheimnisse des Katar-Camps:

FC Bayern in Katar: Überraschende Momente bei Autogramm-Vergabe

Musiala-DJ: Jamal Musiala (19) und Musik gehören zusammen. Zu sehen auch bei den Einheiten des Rekordmeisters in Doha. Bevor er jüngst Autogramme gab, übergab er seine zum Trainingsplatz mitgebrachte Lautsprecherbox einem Bayern-Ordner - und der wurde damit zu seinem persönlichen DJ. Während der Offensiv-Star u.a. auf Fußballschuhen von Kindern unterschrieb, wurde Musiala vom Rap-Song Raindrops von Metro Boomin und Travis Scott begleitet. Generell auffällig in Doha: Wenn sie das Trainingsgelände betreten, spielen einige Profis auf ihren mitgebrachten Handys laut Musik ab. Eric Maxim Choupo-Moting (33) trägt hin und wieder Kopfhörer auf dem Weg zum Rasen.

+ Thomas Müller bekam in Katar ein Gemälde von einem Fan geschenkt. © Philipp Kessler

Müller-Gemälde: Als Thomas Müller nach der Einheit am Absperrgitter Autogramme schrieb und für Fotos bereitstand, überraschte ihn ein kreativer Fan mit einem Geschenk. Ein Künstler mit Brille drückte Müller ein Gemälde mit dem Konterfei des Bayern-Stars im DFB-Trikot in die Hand. Müller zeigte sich sichtlich erfreut und übergab das Bild einem Vereinsmitarbeiter mit den Worten: „Kannst du das bitte nehmen? Das ist ein Geschenk für mich.“ Fan-Präsente auf Reisen sind für Müller nichts Neues. Während der Asien-Tour 2017 erhielt er eine Thaiboxhose. Diese trug er sogar bei der DFB-Pokal-Feier 2020.

Im Video: Erkenntnisse aus dem Trainingslager in Katar

FC Bayern in Katar: Tel stürzt von Golfcart - Sané führt Gespräch mit Kahn

Tel-Sturz: Nach den Einheiten werden die Spieler ab und an per Golfcart vom Rasen gefahren. Bei einer Blödelei am Dienstagabend stürzte Mathys Tel (17) vom Gefährt - zum Glück ohne Folgen. Der junge Franzose rollte sich elegant ab. Die Fans sowie seine Bayern-Mitfahrer konnten darüber herzhaft lachen. Auch Tel nahm es mit Humor.

Sané-Gespräch: Als das Nachmittagstraining am Dienstag zu Ende war, schnappte sich Vorstandschef Oliver Kahn (53) Leroy Sané (27). Die beiden sprachen am Spielfeldrand minutenlang relativ angeregt. Danach musste der Star sich um die VIP-Fans vor Ort kümmern, schrieb Autogramme und machte Fotos. Am Mittwoch wurde Sané übrigens 27 Jahre alt.(pk)