„Menschliches Armageddon“: Einstiger Tuchel-Torwart schießt gegen Bayern-Coach

Von: Jannek Ringen

Der Streit zwischen den TV-Experten und Thomas Tuchel will nicht ruhen. Ein ehemaliger Weggefährte des Trainers kommentiert diesen.

München – Intern stärkt der FC Bayern seinem Trainer Thomas Tuchel den Rücken. Extern erntet der Fußball-Fachmann von vielen Seiten Kritik für seinen Umgang mit den TV-Experten Lothar Matthäus und Dietmar Hamann. Jetzt kommentiert der ehemalige Mainz-Keeper Dimo Wache das Verhalten des 50-Jährigen und zeigt sich durchaus kritisch.

Dimo Wache Geboren: 01. November 1973 (Alter 50 Jahre), Brake Vereine: Borussia Mönchengladbach, 1. FSV Mainz 05 Spiele für Mainz: 406

Wache bekam Tuchels harte Hand bereits in Mainz zu spüren

Im August 2009 folgte Tuchel auf Jörn Andersen als Trainer des FSV Mainz 05. Zuvor war er mit der A-Jugend des Clubs deutscher Meister geworden und hatte sich durch diesen Erfolg ein hohes Standing bei den Rheinhessen erarbeitet. Mainz war gerade wieder in die Bundesliga aufgestiegen und Wache war als Torwart ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft.

Nachdem der gebürtige Niedersachse zuvor 15 Jahre im Tor der Mainzer gestanden und über 400 Pflichtspiele absolviert hatte, wurde er vom neuen Cheftrainer der Nullfünfer zur Nummer drei degradiert und machte kein Spiel mehr für den Club. Im darauffolgenden Sommer waren seine Tage bei den Mainzern gezählt.

Ex-Mainz-Keeper Dimo Wache übt Kritik an Bayern-Coach Thomas Tuchel. © IMAGO / HMB-Media; IMAGO / Sven Simon

Wache kritisiert Tuchels Verhalten

Gegenüber der Allgemeinen Zeitung äußerte sich Wache, der aktuell Torwarttrainer beim Bundesligisten SV Darmstadt 98 ist, über seinen ehemaligen Trainer. „Es gab einen Trainer, der über Nacht zum Cheftrainer geworden ist. Er mag ein ausgewiesener Fußball-Fachmann und Welt-Trainer sein heute. Wie er mit mir damals umgegangen ist, war aber ein menschliches Armageddon“, beurteilte er das Verhalten Tuchels.

Immer wieder hört man aus diversen Richtung, dass Tuchel kein einfacher Zeitgenosse sein würde, zumal er sowohl in Mainz als auch in Dortmund den Club unrühmlich verlassen haben soll. Dass er in den vergangenen Wochen in Interviews in Richtung der TV-Experten gereizt gewirkt hatte, untermalt diese Eindrücke.

Der Tuchel-Klopp-Vergleich von Wache

Zudem verglich Wache Tuchel mit einem weiteren deutschen Star-Trainer, der ihn ebenfalls in Mainz gecoacht hatte. Unter Jürgen Klopp erlebte der heute 50-Jährige eine äußerst erfolgreiche Zeit und stieg mit dem kleinen Club erstmalig in der Vereinsgeschichte in die Bundesliga auf. Zahlreiche Jahre war er die Nummer eins unter dem heutigen Liverpool-Trainer.

„Wenn man aber etwa Tuchel mit Jürgen Klopp vergleicht, kann man nur sagen: Beide sind zwar exzellente Trainer, aber im menschlichen Bereich liegen Welten dazwischen“, zog Wache den Vergleich zwischen den beiden Champions-League-Siegern. Tuchel kommt hier deutlich schlechter weg. (jari)