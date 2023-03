Mehrere BVB-Ausfälle gegen den FC Bayern? Dortmund-Sportdirektor gibt Update

Von: Patrick Mayer

Zuletzt fallen Leistungsträger von Borussia Dortmund verletzt aus. Können Julian Brandt, Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi beim FC Bayern auflaufen? Sebastian Kehl klärt auf.

München/Dortmund - Wer kann dabei sein? Wer nicht? Vor dem Bundesliga-Klassiker zwischen den FC Bayern und Borussia Dortmund in der Münchner Allianz Arena an diesem Samstag (18.30 Uhr, hier im Live-Ticker) ist das für beide Teams eine hoch relevante Frage.

FC Bayern gegen den BVB: Kehren mehrere Stars bei Dortmund zurück?

Gerade beim BVB schien es, dass nach 31 von 33 möglichen Punkten aus den letzten elf Bundesliga-Spielen ausgerechnet im Bundesliga-Kracher gleich mehrere Spieler fraglich wären. Der gebürtige Münchner in Reihen der Westfalen, Angreifer Karim Adeyemi, fällt schließlich schon seit Mitte Februar wegen eines Muskelfaserrisses aus. Erst vor einer Woche war der 21-Jährige wieder sachte ins Training eingestiegen.

Doch: Wie Sportdirektor Sebastian Kehl nun erklärte, kann Adeyemi womöglich doch in seiner Heimatstadt auflaufen. Und nicht nur er.

Sollen in München auflaufen können: Torwart Gregor Kobel, Julian Brandt und Nico Schlotterbeck (v.li.), hier neben Mats Hummels. © IMAGO / Beautiful Sports

„Wir haben die letzte Woche natürlich genutzt, um mit den Jungs individuell und gruppentaktisch zu trainieren. Wir werden hoffentlich am Ende der Woche eine sehr große Gruppe im Training haben und mit breiter Brust und einem vollen Kader nach München reisen“, erklärte Kehl auf einer Medienrunde der Dortmunder an diesem Dienstag (28. März): „Ich kann noch nicht bei allen alles final sagen, aber wir werden auf jeden Fall einige zurückhaben am Wochenende.“

FC Bayern gegen den BVB: Kann Karim Adeyemi in München doch spielen?

Entgegen anders lautender Medienberichte habe es keinen Rückschlag bei Adeyemi gegeben, schilderte der 43-Jährige: „Dem ist nicht so. Karim ist voll dabei und wird in dieser Woche die nächsten Schritte machen.“ Das gelte auch für Torhüter Gregor Kobel (Oberschenkelprobleme) und den zuletzt so formstarken Julian Brandt (Muskelfaserriss). Und Nico Schlotterbeck?

Der Nationalspieler war am Montag vom DFB-Team abgereist, verpasst das Länderspiel Deutschlands gegen Belgien. Auch der 23-jährige Schwabe wird nun wegen Oberschenkelproblemen in Dortmund behandelt. Er soll nicht ernster verletzt sein. „Da habe ich ein sehr gutes Gefühl, dass es bis zum Wochenende funktionieren wird“, meinte Kehl: „Wir müssen trotzdem noch abwarten.“

Karim ist voll dabei und wird in dieser Woche die nächsten Schritte machen.

FC Bayern gegen den BVB: Sebastian Kehl - Youssoufa Moukoko könnte im Kader stehen

Und auch die Youngster Youssoufa Moukoko (18 Jahre, Syndesmosebandanriss) sowie Jamie Bynoe-Gittens (18, Schulterverletzung) könnten noch rechtzeitig fit werden, deutete der Sportdirektor an.

Es sei „nicht ausgeschlossen“, dass Moukoko am Samstag im Kader stehe, schilderte der einstige Bundesliga-Profi: „Er brennt. Er hat in der letzten Woche sehr intensiv trainiert, er freut sich, dass er wieder bei der Mannschaft ist. Nach dem Verlauf, den ich heute beurteilen kann, wird er im Kader stehen.“ (pm)