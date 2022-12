Kein Neuer-Ersatz beim FC Bayern: Lässt Nübel selbst den Torwart-Transfer platzen?

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern arbeitet an einer Rückhol-Aktion von Alexander Nübel als Neuer-Ersatz. Der verliehene Monaco-Keeper könnte den Transfer aber platzen lassen.

München – Der FC Bayern benötigt für den verletzten Manuel Neuer einen Ersatz. Der verliehene Alexander Nübel sei laut Sportvorstand Hasan Salihamidzic „die naheliegendste Lösung“. Die Rückhol-Aktion gestaltet sich jedoch schwierig, der Torwart selbst könnte den Transfer am Ende platzen lassen.

Alexander Nübel Geboren: 30. September 1996 (Alter 26 Jahre), Paderborn Verein: AS Monaco (zur Leihe bis Sommer 2023) Position: Torhüter Marktwert: 10 Millionen Euro

FC Bayern erklärt Nübel für „unverkäuflich“

Die kommenden Tage und Wochen werden ganz entscheidend für die Zukunft in Bezug auf die Besetzung im Tor des FC Bayern. Alexander Nübel hat in München noch einen Vertrag bis 2025, ist aktuell aber bis kommenden Sommer an AS Monaco ausgeliehen. Deshalb müssten die Bayern für eine vorzeitige Rückkehr eine Ablöse hinterlegen. Die Gespräche mit den Monegassen laufen derzeit, eine Antwort gab es laut Kicker aber noch nicht.

Monaco hatte sogar den Plan, Nübel fest zu verpflichten. Diesem Ansinnen erteilten die Bayern im Oktober jedoch eine klare Abfuhr. Die Verantwortlichen stuften Nübel dem Bericht zufolge als „unverkäuflich“ ein. Der 26-Jährige hat sich in den letzten eineinhalb Jahren im Fürstentum prächtig entwickelt und sollte zum Thronfolger von Neuer aufgebaut werden.

Bayern-Rückkehr: Lässt Nübel den Transfer platzen?

Die überraschende Verletzung des Nationalkeepers hat neue Brisanz in die ohnehin komplizierte Torhüter-Konstellation beim FC Bayern gebracht. Sollten die Bayern Nübel nicht jetzt im Winter zurückholen, so könnte der Torwart dem Kicker zufolge aller Wahrscheinlichkeit nach gar nicht mehr für den Rekordmeister aktiv werden. Denn dann ginge es wohl nur darum, einen Ersatz zu finden bis Neuer, der noch einen Vertrag bis 2024 hat, nach seiner Genesung wieder übernehmen kann.

Sollten sich die Bayern mit Monaco tatsächlich einig werden, ist eine Rückkehr keineswegs beschlossene Sache. Denn laut t-online würde die finale Entscheidung bei Nübel liegen. Voraussetzung sei für ihn: Rückendeckung und Vertrauen des gesamten Klubs. Nübel fordert eine Perspektive auch über den Sommer hinaus und hat bereits mehrmals deutlich gemacht, dass es für ihn neben oder hinter Neuer keine Zukunft mehr in München gebe.

FC Bayern: Neuer-Torwarttrainer für Nübel entscheidend – Ulreich nimmt Konkurrenzkampf an

Einen entscheidenden Faktor in dieser Gemengelage dürfte Torwarttrainer und Neuer-Intimus Toni Tapalovic spielen. Nübel kann sich eine Zusammenarbeit in dieser Konstellation nur schwer vorstellen.

Der in der Hierachie klare Ersatztorwart beim FC Bayern Sven Ulreich verfolgt die Lage laut Kicker hingegen entspannt. Der 34-Jährige sah sich stets als Nummer zwei und will sich dem Konkurrenzkampf mit einem neuen Torhüter stellen. Ein heißer Kandidatn für den Platz als Neuer-Ersatz im Winter ist Yann Sommer. (ck)