Keine Anwesenheitspflicht: Nagelsmann gab Sané Sonderurlaub

Von: Niklas Kirk

Für die Länderspielpause befreite Ex-FCB-Coach Julian Nagelsmann Leroy Sané von den Pflichttrainingseinheiten. Grund sind Reparaturarbeiten in dessen Haus.

München – Leroy Sané wurde von der Pflicht befreit, sich mit den anderen „Daheimgebliebenen“ des FC Bayern während der Länderspielunterbrechung auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße fit zu halten. Wie Sport1 berichtet, hatte Julian Nagelsmann dem 27-Jährigen in einer seiner letzten Amtshandlungen die Pflichteinheiten am Donnerstag und Freitag erlassen.

Leroy Sané Geboren: 11. Januar 1996 in Essen Position: offensives Mittelfeld Bisherige Stationen: FC Schalke 04, Manchester City, FC Bayern München\t

Nagelsmann erlässt Sané Anwesenheitspflicht – der verabschiedet den Coach per Instagram-Story

Grund sollen Reparaturarbeiten am Haus der Familie Sané in Grünwald sein, welche die Bleibe aktuell unbewohnbar machen. Da laut Bericht seine Partnerin Candice Brooks mit den gemeinsamen Kindern in Manchester weilt, soll der Familienvater darum gebeten haben, ihnen Donnerstag und Freitag nachreisen zu dürfen.

Dass es überhaupt zu dieser Konstellation kam, lag an der überraschenden Kader-Nominierung von Hansi Flick, bei der Sané diesmal außen vor blieb. Nagelsmann, mit dem der 50-malige Nationalspieler ein gutes Verhältnis pflegte, kam dem Wunsch seinerseits nach. Am Samstag wandte sich Sané indessen an seinen ehemaligen Coach mit einer Dankesbotschaft. „Vielen Dank für die gemeinsame Zeit. Ich wünsche dir das Beste für deine Zukunft“, stand in der Instagram-Story geschrieben, womit es Sané mehreren seiner Teamkollegen gleichtat, sich von Julian Nagelsmann zu verabschieden.

Bekam von seinem Ex-Coach Sonderurlaub. Leroy Sané © IMAGO / Ulrich Wagner

Leroy Sané nach Sonderurlaub – hoch motiviert in die entscheidende Saisonphase?

Ganz ohne Verpflichtung kam Sané jedoch nicht davon. In Angesicht des bevorstehenden Klassikers gegen den BVB am kommenden Samstag (1. April) gab es von Klub und Personalcoach ein individuelles Programm mit auf den Weg.

Mittlerweile ist Sané nach Deutschland zurückgekehrt. In der laufenden Saison unter Nagelsmann, hatte er immer wieder mit Leistungsschwankungen zu kämpfen, sodass Interessenten genau beobachten werden, wie sich Sané mit dem neuen Trainer Thomas Tuchel in der entscheidenden Saisonphase schlägt.

Nach seinem Sonderurlaub geht es am Montag für ihn an der Säbener Straße weiter. Der Trainer auf dem Platz wird ab Dienstag dann ein anderer sein. (nki)