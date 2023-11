Das Riesentalent, das den FC Bayern verließ, vom DFB ignoriert wurde – und Deutschland jetzt bestraft

Von: Niklas Kirk

Drucken Teilen

In Berlin schoss Kenan Yildiz das Tor des Abends. Dass der gebürtige Bayer für die türkische Auswahl aufläuft, liegt wohl an einem Versäumnis des DFB.

Berlin – Es lief bereits die Nachspielzeit der ersten Hälfte im Berliner Olympiastadion. Doch die türkische Auswahl dachte nicht daran, ihren Sturmlauf vorzeitig zu beenden. Ein weiter Diagonalschlag von Kapitän Kaan Ayhan hebelte die defensive Zuordnung des DFB-Teams aus und so landete der Ball beim komplett frei stehenden Kenan Yildiz. Im linken Teil des Strafraums nahm er den Ball an und vollendete traumhaft. Mit einem strammen Schuss ins lange Eck, wo der Ball erst noch auf die Unterkante der Latte und den Innenpfosten einhämmerte. War dieser Treffer schon ein echter Stimmungsdämpfer beim Heimdebut für Julian Nagelsmann, könnte ihm eine Diskussion nachfolgen, warum das 18-jährige Talent nicht für den DFB aufläuft.

Kenan Yildiz Geboren: 4. Mai 2005 (Alter 18 Jahre), Regensburg Position: Hängende Spitze Vereine in der Jugend: SV Sallern Regensburg, SSV Jahn Regensburg, FC Bayern München, Juventus Turin Aktueller Verein: Juventus Turin

Kenan Yildiz bei Juve und in der Nationalelf – eine Karriere nimmt Fahrt auf

Dabei scheint die Karriere des gebürtigen Regensburgers seit diesem Jahr an Fahrt aufzunehmen. Nach zehn Jahren im Nachwuchsbereich des FC Bayern wurde sein 2022 auslaufender Vertrag nicht verlängert. Europäische Top-Clubs wie Juve und der FC Barcelona waren da schon hellhörig ob der Fähigkeiten des Offensivspielers geworden. Am Ende stand der Wechsel über die Alpen zu Juve. In Turin wurde er über die dortige U19 und die Zweitvertretung in der drittklassigen Serie C an das Profiteam herangeführt. Am 20. August debütierte er schließlich in der Serie A.

Einladungen zum türkischen Verband erhält Yildiz seit 2021. Nach Einsätzen für die dortige U17 und U21 durfte er dieses Jahr sein Debüt in der Mannschaft von Vincenzo Montella feiern. Beim 1:0-Erfolg in der WM-Qualifikation gegen Kroatien am 12. Oktober wurde Yildiz eingewechselt und dadurch zum A-Nationalspieler. Einen Monat später nun also die Startelf-Premiere samt Traumtor gegen Deutschland und die Frage, ob dem DFB sein Talent nicht auch gut zu Gesicht stünde. Als Sohn eines türkischen Vaters und einer deutschen Mutter wäre für ihn eine Berufung zur deutschen Nationalmannschaft möglich, zu der es jedoch bisher nicht kam.

Der in Regensburg geborene Kenan Yildiz sorgte vor der Pause für die türkische Führung. © Federico Gambarini/dpa

Kenan Yildiz und der DFB: „Deutschland hat mich nie kontaktiert“

Bereits vor der Partie griff die Sport Bild die Thematik auf und befragte den Spieler zu den Beweggründen hinter seiner Entscheidung, für das Heimatland seines Vaters aufzulaufen. Dort erklärte Yildiz, sehr stolz darauf zu sein, bereits seit der U17 für die Türkei zu spielen, betonte jedoch zugleich: „Deutschland ist nie an mich herangetreten, hat mich nie kontaktiert.“

Eine fahrlässige Verkennung des DFB? Bereits in der Vergangenheit wurde mehrfach bedauert, wenn sich hoffnungsvolle Talente wie Josip Stanisic, Lazar Samardzic oder Can Uzun gegen den deutschen Verband entschieden, zugleich wissend, dass es sich hier nicht nur um sportliche Entscheidungen handelte. Auch Trainer Julian Nagelsmann betonte, um die Emotionalität des Themas wissend, niemanden für die DFB-Auswahl „proaktiv“ anwerben zu wollen. Vor allem bei deutsch-türkischen Spielern gibt es eine lange Historie von schwierigen Entscheidungen gegen den jeweils anderen Verband.

Choupo-Moting, Calhanoglu, Boateng: Diese Spieler haben sich gegen den DFB entschieden Fotostrecke ansehen

Kenan Yildiz und der DFB – ein Verbandswechsel in letzter Sekunde?

Gehen Yildiz und die deutsche Nationalmannschaft somit für immer ihrer Wege? Zumindest theoretisch wäre ein Wechsel zum DFB noch möglich. Yildiz gilt bisher noch nicht als festgespielt, was bei Spielern unter 21 Jahren erst bei drei Pflichtspieleinsätzen für die jeweilige A-Nationalmannschaft der Fall ist.

Der gestrige Sieg gegen das DFB-Team zählt somit noch nicht einmal dazu. Mit der Teilnahme an der EM 2024 mit dem türkischen Team vor Augen und einer Weiterentwicklung abseits der Bundesliga dürfte ein plötzlicher Turnaround zur Mannschaft von Julian Nagelsmann jedoch mehr als fraglich erscheinen. (nki)

Die Welt dreht sich immer schneller, die Nachrichten überschlagen sich: Sie wollen immer auf dem Laufenden sein? Dann haben wir eine Vielzahl an Apps für Sie parat. Sie müssen sich nur noch die für Sie passende(n) herunterladen – und so geht es.