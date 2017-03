FCB-Boss über Büro in China: „Können Austausch intensivieren“

Shanghai - Stern des Südens im Land der Mitte: Der FC Bayern hat am Mittwoch nun offiziell sein Büro in Shanghai eröffnet. Sehr zur Freude von Karl-Heinz Rummenigge.

Im Land der Mitte ist jetzt auch der Stern des Südens aufgegangen! Am Mittwoch hat der FC Bayern sein Büro in Shanghai offiziell eröffnet – bereits seit September vergangenen Jahres ist das Büro unter der Leitung von Rouven Kasper aktiv.

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge ließ es sich als Befürworter der Internationa­lisierungsstrategie nicht nehmen, den Kick-off in China selbst durchzuführen. „Wir freuen uns, dass wir nun auch in Shanghai mit einem eigenen Büro vertreten sind. Dadurch können wir den Austausch mit den Fans, mit Klubs, mit Verbänden und anderen Institutionen weiter intensivieren“, so Rummenigge. Sein Vorstandskollege Jörg Wacker, zuständig für Internationalisierung und Strategie, ergänzt: „In der rasanten Fußball-Entwicklung werden wir dem chinesischen Markt, vor allem im Jugendfußball, die richtigen Lösungen anbieten.“ Was Wacker damit meint: Staatspräsident Xi Jinping hat Fußball auf die politische Agenda gesetzt. Unter anderem soll eine WM in China ausgetragen werden. Wenn es so weit ist, will der Staatspräsident natürlich Erfolge sehen – und FC-Bayern-Fußballschulen sollen dabei helfen. In Qingdao existiert eine solche Fußballschule bereits.

Bei der Audi Summer Tour 2017 ist der FCB vom 19. bis 27. Juli in China und Singapur zu Gast.

Der VfL Wolfsburg hat am Mittwoch übrigens als erster Bundesliga-Klub ein Büro in Peking eröffnet. Die Bundesliga-Präsenz in Fernost ist ganz nach dem Geschmack der DFL. Deren internationale Vertriebs- und Marketing-Aktivitäten werden künftig in der Bundesliga International GmbH gebündelt, um zusätzliche Auslandsstandorte zu etablieren und das Marketing zu verstärken.

bok