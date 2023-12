Wer ist eigentlich der Abwehr-Boss beim FC Bayern?

Von: Philipp Kessler, Vinzent Tschirpke

Matthijs de Ligt ist zurück, komplettiert Bayerns Innenverteidiger-Trio mit Dayot Upamecano und Minjae Kim. Die Suche nach dem Abwehr-Boss bleibt aber.

München – Matthijs de Ligt (24) blickt zuversichtlich ins neue Jahr. „Ich bin glücklich, wieder auf dem Platz zu sein und freue mich darauf, 2024 stark zurückzukommen“, schrieb der Abwehrspieler des FC Bayern auf Instagram unter ein Foto, das ihn bei seinem Comeback-Kurzeinsatz am vergangenen Mittwoch beim 2:1 in Wolfsburg zeigt. Ein Innenbandteilriss im rechten Knie setzte ihn außer Gefecht. Nun komplettiert der Niederländer wieder das Innenverteidiger-Trio des FC Bayern.

FC Bayern noch immer auf der Suche nach dem Chef in der Abwehr

Dayot Upamecano (25), Minjae Kim (27) und de Ligt - bei allen drei hieß es in der Vergangenheit, sie können nach dem Abgang von David Alaba (31) 2021 zu Real Madrid in die Rolle des Abwehrchefs schlüpfen. Dennoch stellt sich aber noch immer die Frage: Wer ist hier eigentlich der Boss?

Die reflexartige Antwort wäre wohl de Ligt. Er war mit 18 Jahren der jüngste Kapitän in der Geschichte von Ajax Amsterdam. Unter Tuchel hat er allerdings einen schweren Stand. Der Trainer möchte von seinen Innenverteidigern u.a. schnelle vertikale Pässe im Spielaufbau sehen. Nicht de Ligts Stärke (tz berichtete).

Drängen sich beim FC Bayern beide nicht als Abwehrchefs auf: Matthijs de Ligt (li.) und Kim Min-jae. © M.i.S. / Images Images

FC Bayern: De Ligt sorgte mit öffentlichen Äußerungen für Irritationen

Wie ein Leader stellt er sich nach Spielen zwar regelmäßig den Fragen der Medien, äußert sich dabei auch mal kritisch über die Leistung der Mannschaft. Nach tz-Informationen empfanden das einige Mitspieler in der Vergangenheit aber eher als irritierend – vor allem, weil de Ligt selbst seit Monaten seine Topform sucht.

Upamecano und Kim kommen indes bei den Kollegen mit ihrer ruhigen Art gut an. Zudem erfüllen sie Tuchels Vorgaben besser. Lautsprecher sind sie aber nicht. „Es ist wichtig, hinten lautstark zu sein, zu unterstützen und eine ordnende Hand zu haben“, sagte Ex-Bayern-Verteidiger Holger Badstuber (34) zuletzt bei Sky.

Manuel Neuer und Joshua Kimmich geben Defensiv-Kommandos

„Bei den Bayern wird wenig kommuniziert, sie pushen sich auch gegenseitig zu wenig, um den Gegner aufzuhalten und keine Torchance zuzulassen.“ Er sieht keinen Boss. Man dürfe allerdings keinem Spieler die Rolle künstlich auferlegen. Am ehesten ist Kapitän Manuel Neuer (37) derzeit der Abwehrchef. Der Torwart gibt seinen Vorderleuten Anweisungen und coacht sie während des Spiels. Auch Joshua Kimmich (28) hilft den Außenverteidigern bei der Positionierung.

In der Wintertransferperiode suchen die Bayern einen neuen Innenverteidiger. Im Idealfall einen mit Führungsqualitäten, wie man an Tuchels Interesse an Ronaldo Araujo (24/Vertrag bis 2026) vom FC Barcelona erkennen konnte. (Philipp Kessler, Vinzent Tschirpke)