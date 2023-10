Sané und Coman glänzen: FC Bayern lässt dem SC Freiburg keine Chance

Von: Patrick Mayer

Teilen

Der FC Bayern dominiert den SC Freiburg nach Belieben. Leroy Sané und Kingsley Coman stechen mit starken Leistungen hervor. Der Ticker zum Nachlesen.

FC Bayern - SC Freiburg 3:0 (2:0)

Sané und Coman brillieren: München bleibt an Tabellenführer Leverkusen dran.

Das Spiel im Ticker zum Nachlesen.

Fazit: Der FC Bayern hat durch einen 3:0-Sieg gegen den SC Freiburg den Anschluss an die Tabellenspitze der Bundesliga gehalten. Kingsley Coman (12. Minute/85.) und Leroy Sané (25.) schossen die Münchner gegen schwache Badener zu einem nie gefährdeten Sieg. Der Franzose Coman hatte die Führung mit einem kuriosen und spektakulären Flankentor erzielt. Nationalspieler Sané, der in bestechender Form ist, zeigte erneut eine hervorragende Leistung. Durch die drei Punkte sind die Bayern (17 Punkte) als Dritter an den VfB Stuttgart (18) und Tabellenführer Bayer Leverkusen (19) herangerückt.

FC Bayern – SC Freiburg 3:0 (2:0)

Aufstellung Bayern: Ulreich - Mazraoui, Upamecano (77. Laimer), Kim, Davies - Goretzka, Kimmich (88. Krätzig) - Sané, Müller (73. Musiala), Coman (88. Choupo-Moting) - Kane (73. Tel) Aufstellung Freiburg: Atubolu - Sildillia, Lienhart, Gulde - Sallai (85. M. Breunig), Röhl (46. Philipp), M. Eggestein (84. Rüdlin), Kübler, Doan (68. Weißhaupt), Grifo - Höler (68. Adamu) Tore: 1:0 Coman (12.), 2:0 Sané (25.), 3:0 Coman (85.)

Sané und Coman brillieren: München bleibt an Tabellenführer Leverkusen dran

90. Minute + 4: Das Spiel ist aus! Der FC Bayern holt einen klaren Sieg gegen den SC Freiburg. München (17 Punkte) bleibt als Dritter damit an Tabellenführer Bayer Leverkusen (19) und der Überraschungsmannschaft des VfB Stuttgart (18) dran.

90. Minute: Vier Minuten Nachspielzeit.

88. Minute: Doppel-Wechsel bei Bayern: Krätzig für Kimmich, Choupo-Moting für Coman.

85. Minute: Tooooorrrr!!! FC Bayern - SC Freiburg 3:0, Torschütze: Coman. Wieder kommt der Ball in die Schnittstelle. Coman tänzelt seinen Gegenspieler mit einem Hakentrick aus und zieht direkt ab. Die Kugel wird unglücklich abgefälscht, sodass Atubolu im Kasten keine Abwehrchance hat.

83. Minute: Riesen-Parade von Atubolu! Goretzka hämmert den Ball in Richtung rechte Ecke. Der 21-jährige Freiburger Torwart lenkt den Ball prächtig gegen den Pfosten.

77. Minute: Wechsel bei Bayern: Der Österreicher Laimer darf für Upamecano ran. Bemerkenswert: Mazraoui rückt in die Innenverteidigung, Laimer dafür auf die Rechtsverteidigerposition.

FC Bayern gegen SC Freiburg heute live: Coman schenkt das 3:0 her

77. Minute: Die Bayern schenken das 3:0 her! Nach einem Diagonalpass grätscht ein Freiburger am Ball vorbei. Coman ist in der Box durch, spielt aber auf Tel statt zu schießen. Doch: Der junge Stürmer steht deutlich im Abseits. Das muss eigentlich die Vorentscheidung für die Münchner sein...

73. Minute: Doppel-Wechsel bei Bayern: Der junge Tel darf im Sturm für Kane ran. Hinter dieser Position ersetzt Musiala Routinier Müller. Wohl dem, der so wechseln kann.

68. Minute: Doppel-Wechsel bei Freiburg: Adamu für Höler, Weißhaupt für Doan.

68. Minute: Gefährlicher Abschluss durch Coman. Der Franzose hat an der Strafraumgrenze den Platz, sich den Ball zurechtzulegen. Er schlenzt die Kugel in Richtung Kasten, doch der Ball landet auf, nicht im Netz. Bayern verpasst in dieser Phase die Vorentscheidung, noch ist das Spiel nicht entschieden.

63. Minute: Bayern spart jetzt ganz offensichtlich Kräfte. Nächste Woche steht schließlich auch die strapaziöse Länderspielreise für die Nationalspieler in die USA an. München beschränkt sich auf Ballbesitz. Dabei läge der Punch gegen die Badener so nahe.

Intensives Duell: Der FC Bayern, hier mit Harry Kane (re.), muss gegen den SC Freiburg ran. © IMAGO / Jan Huebner

FC Bayern gegen SC Freiburg heute live: München hat Tempo rausgenommen

59. Minute: Coman dribbelt über rechts in den Strafraum, wird beim Abschluss aber geblockt. Das Angriffsspiel des FC Bayern ist deutlich gemächlicher als in Halbzeit eins. Schwinden nach drei Englischen Wochen doch schlicht die Kräfte?

56. Minute: Das Spiel hat deutlich an Tempo eingebüßt. Freiburg steht jetzt sehr viel kompakter und lauert auf Konter. Die Bayern kontrollieren, kommen aber kaum noch durch.

51. Minute: Sané kreuzt in der Box. Der Angreifer schlenzt den Ball vor den ersten Pfosten, doch der junge Keeper Atubolu hat aufgepasst und greift sich die Kugel.

46. Minute: Wechsel bei Freiburg: SC-Coach Streich bringt mit Philipp für Röhl einen weiteren Angreifer. Ein Fingerzeig, dass der Gast in Halbzeit zwei mutiger und offensiver auftreten will.

46. Minute: Weiter geht es mit der Partie des FC Bayern gegen den SC Freiburg.

45. Minute + 3: Pause in Fröttmaning! Die Bayern gehen mit einer Führung in die Kabine.

45. Minute: Drei Minuten Nachspielzeit in der Münchner Arena.

Bitter für Leroy Sané: Traumtor des Nationalspielers zählt nicht

44. Minute: Tooooorrrr ... doch nicht!! Bitter für Sané. Coman spielt schnell auf den deutschen Nationalspieler weiter, der in der Box in den Zweikampf geht. Er tunnelt seinen Gegenspieler mit einer schönen Finte und zimmert den Ball links oben rein. Ein überragendes Tor - eigentlich. Denn: Das Schiedsrichtergespann von Referee Robert Schröder hat den 27-jährigen Angreifer beim Zuspiel Comans im Abseits gesehen.

40. Minute: Freiburg kann in die bajuwarische Hälfte vorrücken. Die Bayern haben etwas Dampf rausgenommen und lauern auf das schnelle Umschaltspiel.

35. Minute: Bayern rennt weiter an. Die Münchner pressen hoch und lassen dem Sport-Club keine Verschnaufpause. Die Breisgauer bemühen sich jetzt um Ballbesitz, um Sicherheit zu bekommen. Sie können aber keinen Angriff aufziehen.

31. Minute: Sané will nach einem Ball von der Grundlinie und einem Haken auf Kane ablegen - aber Abseits. Die Bayern drücken auf das dritte Tor, gegen Badener, denen nicht viel einfällt.

Glänzte gegen den SC Freiburg: Leroy Sané (li.) für den FC Bayern. © IMAGO / ActionPictures

FC Bayern gegen SC Freiburg heute live: Kane legt für Sané auf

25. Minute: Tooooorrrr!!! FC Bayern - SC Freiburg 2:0, Torschütze: Sané. Die nächste Bude! Sané läuft den Breisgauer Abwehrriegel an und zwingt einen Freiburger nach vorne zu gehen. So ist Platz für Kane, der den Steckball von Sané aufnimmt und vor dem Fünfmeterraum für diesen wieder querlegt. Sané muss nur noch die Innenseite hinhalten - und bestätigt seine hervorragende Form.

22. Minute: Kane gefährlich! Der Engländer behauptet sich in der Box gegen drei, vier Mann und zieht flach ab. Der Ball streichelt knapp am linken Pfosten vorbei. München drängt auf das 2:0.

18. Minute: Die Bayern haben das Spielgeschehen aktuell im Griff. Viel Ballbesitz für München, Freiburg rennt hauptsächlich hinterher und ist mit Verteidigen beschäftigt.

Torschütze gegen den SC Freiburg: Bayerns Kingsley Coman (li.). © IMAGO / Nordphoto

FC Bayern gegen SC Freiburg heute live: Coman gelingt ein Traumtor

12. Minute: Tooooorrrr!!! FC Bayern - SC Freiburg 1:0, Torschütze: Coman. Was für eine Bogenlampe! Coman rutscht die Flanke ab, wodurch der Ball erst scharf und tückisch wird. Die Kugel senkt sich hinter Keeper Atubolu, der machtlos wirkt. Der Ball geht an den Innenpfosten und von dort hinter die Linie. So hatte der Franzose das sicher nicht geplant.

9. Minute: Nach einem Chippball ist Sané mit viel Tempo beinahe durch. Doch ein Freiburger kann ihn noch blocken. Davies schlenzt den Abpraller weit über das Kreuzeck hinweg.

6. Minute: Erster Abschluss des SC. Der Ball wird an der rechten Flanke per Kopf durchgereicht. Salai spielt direkt durch die Gasse weiter auf Höler, der aber aus vollem Lauf verzieht.

3. Minute: Tückisch! Erste Ecke von Kimmich, der den Ball auf den ersten Pfosten zieht, weil Höler die Ecke aufmacht. Doch der Stürmer kann für die Freiburger klären.

1. Minute: Los geht es in Fröttmaning!

FC Bayern gegen SC Freiburg heute live: Tuchel begründet Wahl auf Müller

Update vom 8. Oktober, 17.25 Uhr: Bayern-Coach Thomas Tuchel begründet die Wahl pro Thomas Müller und gegen Jamal Musiala in diesem Bundesliga-Spiel.

„Alle drei, die in Kopenhagen so viel Energie gebracht haben, wollten wir drauf lassen. Deswegen hätten es eigentlich Thomas, Mathys und Leon verdient“, sagt Tuchel und ordnet ein, warum Torschütze Mathys Tel schon wieder nur Ersatz ist. „Er macht es jedes Mal so überragend gut, dass er wieder von der Bank kommt. Wir brauchen einfach eine gute Energie von der Bank“, meint er zu Tel.

Update vom 8. Oktober, 17.15 Uhr: SC-Coach Christian Streich hat vor dem Spiel in München an den Sieg im DFB-Pokal-Viertelfinale bei Bayern (2:1) in der vergangenen Saison erinnert. „Es ist uns noch nicht oft gelungen, in München zu gewinnen, ehrlich gesagt einmal - aber das war umso schöner“, sagte der Freiburg-Coach: „Wir wollen in München Ballbesitz, wir brauchen Ballbesitz, sonst wirst du erdrückt. Es ist auch unsere Identität, selber den Ball haben zu wollen.“

FC Bayern gegen SC Freiburg heute live: Müller läuft hinter Kane auf

Update vom 8. Oktober, 17 Uhr: Routinier Thomas Müller hat in der Angriffsmitte hinter Harry Kane also erneut den Vorzug vor Youngster Jamal Musiala erhalten. Die bajuwarische Identifikationsfigur hatte zuletzt in der Champions League das Siegtor beim 2:1 in Kopenhagen durch Mathys Tel mustergültig vorbereitet. Auch der 18-jährige Franzose, der eine bemerkenswerte Trefferquote hat, muss erstmal auf Bank Platz nehmen. Schon wieder nur.

Update vom 8. Oktober, 16.45 Uhr: Raphael Guerreiro fehlt heute verletzt. Der 29-jährige Portugiese hat sich im Training einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen und fällt vorerst aus. Das ergab eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung des FC Bayern. Guerreiro wird aufgrund der Verletzung auch nicht zur portugiesischen Nationalmannschaft reisen und sein Aufbautraining in München absolvieren.

FC Bayern gegen SC Freiburg live: Kim und Upamecano in der Abwehr

Update vom 8. Oktober, 16.20 Uhr: Die Aufstellung der Bayern ist da: Tuchel kann Kim und Upamecano in der Innenverteidigung aufbieten. Mazraoui verteidigt rechts hinten. Laimer und Musiala sitzen dagegen nur auf der Bank.

Aufstellung FC Bayern: Ulreich - Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies - Goretzka, Kimmich - Sané, Müller, Coman - Kane

Update vom 8. Oktober, 16.10 Uhr: Vor dem Bundesliga-Spiel der Bayern gegen den SC Freiburg sorgte die mögliche Verpflichtung von Ex-Spieler Jerome Boateng aus juristischen Gründen für reichlich Aufregung. Sky-Experte Didi Hamann kritisierte die Münchner Bosse wegen der Personalie Boateng jetzt deutlich.

FC Bayern gegen SC Freiburg live: VfB Stuttgart macht Druck auf die Münchner

Update vom 8. Oktober, 15.50 Uhr: Der FC Bayern steht heute schon unter Druck, national nachzulegen. Mit dem VfB Stuttgart hat sich unerwartet ein Außenseiter in die Spitzengruppe der Bundesliga eingemischt. Die Schwaben, die letzte Saison noch Abstiegsrelegation spielten, haben sechs ihrer sieben Spiele gewonnen und sind mit 18 Punkten aktuell Tabellenführer.

Die Münchner würden mit einem Sieg bei dann 17 Punkten an das Team von Hoeneß-Enkel Sebastian Hoeneß heranrücken. Bayer Leverkusen (16 Punkte) spielt in diesen Minuten im Rheinland-Derby gegen den 1. FC Köln und meldet ebenfalls Ansprüche auf die Spitzenposition an, die Bayern an diesem Spieltag nicht mehr übernehmen kann.

Erstmeldung vom 8. Oktober: München – Am Tag der bayerischen Landtagswahl trifft in der Münchner Allianz Arena der FC Bayern auf den SC Freiburg. Anpfiff in Fröttmaning ist um 17.30 Uhr.

Thomas Tuchel hofft: Können Dayot Upamecano und Kim auflaufen?

Die große Frage an der Säbener Straße in den Tagen zwischen dem Oktoberfest und dem Urnengang in der Isarmetropole war fußballerisch, auf welche Innenverteidiger Trainer Thomas Tuchel gegen die unbequemen Badener setzen kann.

Der Niederländer Matthijs de Ligt, der vor zwei Wochen einen Schlag auf das Knie abbekommen hatte, fällt wohl sicher aus. Der Franzose Dayot Upamecano klagte zuletzt über Adduktorenbeschwerden, der Südkoreaner Kim hatte jüngst ebenfalls einen Schlag abbekommen. Beide waren angeschlagen. Können sie gegen den Sportclub auflaufen?

Trainer des FC Bayern: Thomas Tuchel. © IMAGO / Bildbyran

Upamecano und Kim können wohl beide spielen, so die letzte Information aus München. „Upa und Min-jae sind – toi, toi, toi – aktuell unverletzt“, erzählte Tuchel auf der Spieltagspressekonferenz der Bayern vor der Partie. Bei de Ligt dauere es dagegen länger als gedacht, weil der Abwehrmann an der getroffenen Stelle „schmerzempfindlicher“ sei.

FC Bayern gegen SC Freiburg im Live-Ticker: Bringt Tuchel Laimer oder Mazraoui als Rechtsverteidiger?

Erwartet wird ferner, dass auch Leon Goretzka im Mittelfeld wieder in die Startelf rückt. Hieße: Tuchel hat auf der Rechtsverteidigerposition die Qual der Wahl zwischen dem Österreicher Konrad Laimer und dem Marokkaner Noussair Mazraoui. Wie stellt der Bayern-Trainer letztlich auf? Wie präsentieren sich die Freiburger? Aus den letzten vier Bundesliga-Spielen gab es für die Breisgauer nur einen Sieg. Zudem verloren sie am Donnerstag in der Europa League 1:2 gegen West Ham United.

Verfolgen Sie das Bundesliga-Spiel des FC Bayern gegen den SC Freiburg heute Abend ab 17.30 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)