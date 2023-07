Bayern-„Monster“ Kim Min-jae: Der Junge, der mit dem Fischerboot kam

Von: Florian Schimak

Mit Kim Min-Jae bekommt der FC Bayern einen neuen Innenverteidiger, der eine ungewöhnliche Vita vorzuweisen hat. Der Weg zum Profi war für den Südkoreaner teilweise kurios.

München – Als Kim Min-jae am 15. November 1996 in Tongyeong-si das Licht der Welt erblickte, war nicht unbedingt davon auszugehen, dass der Südkoreaner einmal beim FC Bayern spielen wird.

Eigentlich wäre für den Jungen aus der südkoreanischen Hafenstadt eine Laufbahn als Fischer vorgesehen gewesen. Einst war Tongyeong aufgrund seiner guten geografischen Lage ein Marinehauptquartier. Im 20. Jahrhundert wurde die Fischerei und die Fischzucht dann zur Haupteinnahmequelle der Hafenstadt.

Kim Min-jae Geburtsdatum: 15. November 1996 (26 Jahre) Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2028) Position: Innenverteidiger Marktwert: 60 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Kim Min-jae im Steckbrief: Alter, Verein, Position und Marktwert

Warum also Fußballer werden? Ganz einfach: Weil Kims Eltern Profisportler waren – zumindest wenn man dem Wikipedia-Artikel des Innenverteidigers Glauben schenken darf. Der junge Nachwuchsspieler schlug demnach eine fast herkömmliche sportliche Laufbahn ein. Fußball in der Schulmannschaft, anschließend durch starke Leistungen ein Wechsel an die Universität.

In den sozialen Medien kursierte zuletzt die Geschichte, dass sein Vater, der einen Sushi-Laden in Kims Heimatstadt betrieb und dabei sehr eingespannt war, mit dem Sohnemann auf „Geschäftsreise“ ging, wenn Kim zu U17-Lehrgängen in weit entfernten Orten eingeladen war. Die Anreise mit dem Auto soll für die Familie zu teuer gewesen sein.

Bayern-Neuzugang Kim Min-Jae: Der Junge, der mit dem Fischerboot kam

Daher stammt auch die Erzählung, dass Kim damals auf dem Fischerboot gemeinsam mit seinem Vater zum ersten Junioren-Länderspiel kam, während seine Teamkollegen von ihren Eltern mit dem Auto gebracht wurden.

Das Studium brach Kim nach zwei Semestern ab, um als Profi sein Geld zu verdienen. Auch, um angeblich die Eltern finanziell ein wenig zu unterstützen. Seinen ersten Vertrag unterschrieb Kim 2016, im Alter von 19 Jahren bei Gyeongju KHNP FC, in der 3. Liga Südkoreas.

Kim Min-jae (M., Nr. 4) schied mit Südkorea bei der WM 2022 gegen Brasilien im Achtelfinale aus. © IMAGO/Moritz Mueller

Kim Min-jae beim FC Bayern: Daher kommt der Spitzname „Monster“

Bereits im Jahr darauf ging es für Kim in die K-League (1. Liga), wo er mit seinen starken Leistungen auffiel, weshalb er zum Nachwuchsspieler des Jahres ausgezeichnet wurde. Vor allem seine auffällige körperliche Präsenz und seine robuste Spielweise brachte ihm in Südkorea den Spitznamen „Monster“ ein.

Doch Kim kann nicht nur hacken, sondern auch richtig gut kicken. Scouts von RB Leipzig beschrieben Kim beispielsweise einst als „technisch versierter, athletischer und robuster 1,90 m großer Innenverteidiger, mit Stärken im Kopfballspiel, Zweikampfverhalten, Schnelligkeit und bei langen Passspielen.“

Kim Min-jae und sein ungewöhnlicher Weg: Über China nach Europa – und nun zum FC Bayern

Mit ein Grund, warum er 2019 zu Beijing Guoan nach China wechselte, wo er als überragender Defensivakteur dazu beitrug, dass am Ende die Vizemeisterschaft heraussprang. Erst 2021, mit 24 Jahren, zog es Kim dann nach Europa. Seine erste Station dort: Fenerbahçe Istanbul.

Zu diesem Zeitpunkt war er bereits fester Bestandteil der südkoreanischen Nationalmannschaft. Allerdings verpasste er die WM 2018 in Russland aufgrund eines Haarrisses im Wadenbein. Bei der WM 2022 in Katar stand Kim aber in drei von vier Partien 90 Minuten auf dem Platz.

Kim Min-jae holte mit der SSC Neapel die italienische Meisterschaft – nun spielt er für den FC Bayern. © IMAGO/Maurizio Borsari

FC Bayern zieht Ausstiegsklausel bei Kim Min-jae – Scudetto mit SSC Neapel

Im Sommer zuvor verließ Kim nach nur einem Jahr die Türkei, weil die SSC Neapel lockte. Für 18 Millionen holten die Süditaliener ihn als Ersatz für den abgewanderten Kalidou Koulibaly. Kim schlug voll ein und holte in seiner ersten Saison den Scudetto. Zudem wurde er als bester Abwehrspieler der Serie A ausgezeichnet.

Das rief dann den FC Bayern auf den Plan. Im Juli 2023 zog der Rekordmeister dann die festgeschriebene Ausstiegsklausen für Kim und verpflichtete den Innenverteidiger für 50 Millionen Euro. An der Säbener Straße unterschrieb er einen Fünfjahresvertrag.

Seine Ankunft dieses Mal: Nicht im Fischerboot. (smk)