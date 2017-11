Kimmich-Aua ein cleverer Bluff? Das sagt der Bayern-Star

Böse Zungen behaupteten, das angebliche Bauch-Aua bei Joshua Kimmich sei ein cleverer Bluff von Jupp Heynckes gewesen. Der Youngster äußerte sich eher bedeckt.

Dortmund - Magenverstimmung – gibt’s da auch was von Ratiopharm? Die Frage dürfte sich Joshua Kimmich am Freitag gestellt haben, als sich seine Kollegen vom FC Bayern gerade auf den Weg nach Dortmund machten. Die Magenkur, die der Nationalspieler daraufhin anwandte, muss es in sich gehabt haben, keine 24 Stunden später ging er im Signal Iduna Park nämlich über die gesamten 90 Minuten.

Böse Zungen behaupten ja, das angebliche Bauch-Aua sei ein cleverer Bluff von Jupp Heynckes gewesen, um bei der Dortmunder Borussia für etwas Verwirrung vor dem Gipfel zu sorgen. Kimmich selbst trat dem allerdings nach dem 3:1 gegen den BVB entschieden entgegen. „Der Magen war nicht ganz in Ordnung, jetzt ist aber wieder alles gut“, sagte der 22-Jährige mit einem schelmischen Grinsen auf den Lippen. „Ich freue mich, dass ich die 90 Minuten durchspielen konnte.“

Womit sich das Duracell-Männchen beim Rekordmeister ja auskennt. Mit 1341 Minuten Einsatzzeit ist Kimmich der Bayernspieler, der in der laufenden Saison am zweitmeisten zum Einsatz gekommen ist. Nur Robert Lewandowski stand zwei Minuten länger auf dem Feld. Und geht es nach „Josh“, kann das auch gut und gerne so weitergehen.

Ob er bei den anstehenden Testkicks der DFB-Elf in England und gegen Frankreich gerne eine Auszeit hätte? Kimmich: „Wenn es nach mir geht, nicht!“ Aus gutem Grund. 24 Länderspiele hat der Jungspund bereits im Dress des Weltmeisters absolviert und dabei 23 Mal durchgespielt. Damit liegt der Rechtsverteidiger auf Platz zwei der ewigen DFB-Liste hinter Berti Vogts, der insgesamt 34 Mal am Stück über die volle Distanz ging. Nächstes Jahr könnte die Bestmarke fällig sein. Wenn keine (schlimmere) Magenverstimmung dazwischenkommt…

