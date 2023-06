Bayern-Juwel Tel: Zwei Kimmich-Eigenschaften beeindrucken ihn besonders

Von: Luca Hartmann

Teilen

Erstmals hat Bayerns Stürmer-Juwel Mathys Tel ein Interview auf Deutsch gegeben. Und dabei von Mitspieler Joshua Kimmich geschwärmt.

München - Die Hoffnungen beim FC Bayern München auf eine strahlende Zukunft von Stürmer-Juwel Mathys Tel sind groß. Im vergangenen Sommer ließen sich die Münchner die Dienste des damals erst 17-Jährigen einiges kosten. Rund 20 Millionen Euro wurden an Stade Rennes überwiesen. In seiner Debüt-Saison erzielte der Franzose sechs Treffer in 28 Partien. Jetzt gab Tel sein erstes Interview auf Deutsch und schwärmte dabei von Joshua Kimmich.

Mathys Tel Geburtsdatum: 27. April 2005 (18 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Mittelstürmer Marktwert: 20 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Bayern-Juwel Tel: Zwei Kimmich-Eigenschaften beeindrucken ihn besonders

Im Video, das der FC Bayern auf seinem Youtube-Kanal veröffentlichte, zeigt sich Tel besonders von Nationalspieler Joshua Kimmich beeindruckt. „Alle Spieler hier sind sehr gut, aber die Professionalität und vor allem der Ehrgeiz von Jo beeindrucken mich“, sagt der 18-Jährige über Bayern-Leader Kimmich.

Neben Kimmich lobt Tel auch Stürmer-Kollege Sadio Mane. „Er ist ein super Profi, immer gut vorbereitet und seine Technik ist unglaublich“, erzählt Tel. Von beiden Spielern könne er viel lernen. „Technik, Taktik, einfach alles“, so Tel weiter.

Mathys Tel (links) schwärmt im Interview von Bayern-Kollege Joshua Kimmich © IMAGO / RHR-Foto und IMAGO / Mika Volkmann

Ist Tel die Lösung für Bayerns Stürmersuche?

In der neuen Saison will sich der der Franzose weiter verbessern. „Ich will natürlich besser werden, an meiner Technik arbeiten und Erfolg haben“, erklärt Tel. Dabei hat der ehrgeizige Profi ambitionierte Ziele: „Ich bin Stürmer. Ich will immer viele Tore schießen. Mein großer Traum ist es, für die französische Nationalmannschaft zu spielen“, sagt Tel.

In der neuen Saison könne Tel beim Rekordmeister eine wichtige Rolle einnehmen und möglicherweise sogar der Neuner sein, den die Bayern so dringend suchen. „Er hat eine Explosivität und einen starken Abschluss. Das muss er sich behalten”, sagte Tuchel zuletzt: „Er hat eine jugendliche Spielfreude und einen Antrieb, das müssen wir aber kanalisieren, damit er versteht, wann wohin und wann wohin nicht. Er hat es ein paarmal gut gemacht als Einwechsler”.

Die Rekord-Torjäger des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Tel fühlt sich wohl in München

Im Interview erzählt Tel auch, dass er sich in München sehr wohl fühlt. „München ist eine gute Stadt für mich und meine Familie. Die Menschen hier sind sehr nett und höflich“, erklärt Tel, der auch meint: „Ich bin ein totaler Familienmensch. Ich brauche Kontakt zu meiner ganzen Familie, egal ob Tante, Onkel, Cousin oder Großeltern“.

Derzeit bereitet sich der Stürmer auf die neue Saison vor. Beim prestigeträchtigen Maurice Revello Turnier in Frankreich ballerte er sich schon mal warm. Mit der U18 Frankreichs, die er als Kapitän aufs Feld führte, schied er trotz eines Treffers im Halbfinale gegen Mexiko aus.

Dennoch könnte Tel in der kommenden Saison nochmal mehr Spielpraxis bekommen. Die Bayern verfolgen offenbar einen neuen Stürmer-Plan, bei dem der Youngster ein entscheidende Rolle spielen könnte.