Kimmich-Fehler im Topspiel – Brazzo nimmt Kapitän in Schutz

Von: Stefan Schmid

Auch wenn Aushilfs-Kapitän Joshua Kimmich im Topspiel gegen Leipzig den entscheidenden Fehler gemacht hat, stärkt ihn Hasan Salihamidžić den Rücken.

Leipzig/München - Gegen RB Leipzig leitete Joshua Kimmich zuerst den Ausgleich der Ballsportler ein und schaffte es im entscheidenden Zweikampf dann nicht, seinen Fehler auszubügeln. Nun stärkt Sportvorstand Hasan Salihamidžić seinen Ersatzkapitän demonstrativ den Rücken, der möglicherweise doch noch am frühen WM-Aus der Nationalmannschaft zu knabbern hat.

Kimmich räumt Schuld am Unentschieden in Leipzig ein

Die 52. Minute beim Spiel des FC Bayern in Leipzig wird Joshua Kimmich wohl noch etwas länger verfolgen. In Abwesenheit von Thomas Müller und Manuel Neuer führte er seine Mannschaft als Kapitän aufs Feld und ausgerechnet mit der Binde am Arm verschuldete er den Leipziger Ausgleich. Erst leitete er, beim Versuch herauszuspielen, den Gegentreffer ein und als er nochmal die Chance hatte, seinen Fehler zu beseitigen, ging er gegen André Silva ohne Not zu Boden.

Nach dem Spiel räumte der Mittelfeldspieler am Mikrofon von DAZN seinen Schnitzer ein. „Am Ende des Tages gewinnen wir das ohne meinen Fehler“, so seine selbstkritische Einschätzung. Nichtsdestoweniger ein ungewohnter Patzer vom Nationalspieler, bei dem womöglich doch noch das WM-Aus im Hinterkopf spukt. Schon kurz nach dem Ausscheiden erklärte er, Angst zu haben, „in ein Loch zu fallen“.

Trotz des Fehlers in Leipzig hält Salihamidžić weiter zu Joshua Kimmich. © IMAGO/opokupix und Markus Fischer via www.imago-images.de

Salihamidžić stellt sich vor Kimmich und nimmt Mannschaft in die Pflicht

Beim FC Bayern weiß man aber weiterhin, was man an dem ehrgeizigen Mittelfeldspieler hat und so versucht Hasan Salihamidžić nun bei Bild TV jegliche Zweifel an Kimmich zu zerstreuen. „Natürlich hat er bei dem Tor einen Fehler gemacht, aber ansonsten ist das ein Spieler, der für unsere Mannschaft ganz, ganz wichtig ist“, stellte der Sportvorstand den Wert des Spielers für die Mannschaft in den Vordergrund.

Wichtig ist dem FCB-Boss dabei der Verweis auf die Verantwortung der gesamten. „Unsere Mannschaft hat keine gute Leistung gezeigt, besonders in der letzten halben Stunde“, verteilt er die Schuld auf mehrere Schultern. Gewiss auch, um Kimmich zu schützen.

Brazzo will nichts von einem WM-Tief wissen

Auch von möglichen WM-Nachwehen bei Joshua Kimmich will Salihamidžić nichts wissen. Mit einem Blick auf das Winter-Trainingslager in Doha lässt der Sportvorstand wissen: „Ich habe jede Trainingseinheit gesehen. Er war im Trainingslager überragend, hat sich gut zurückgemeldet.“

Natürlich hätte sich der DFB-Spieler „nach der WM viele Gedanken gemacht, konzentriert sich jetzt aber wieder voll auf den FC Bayern.“ Ob Julian Nagelsmann das genauso sieht? Kurz nach dem Spiel in Leipzig war der Trainer deutlich kritischer gegenüber seinem Spieler als es jetzt vonseiten Salihamidžićs klingt. (sch)