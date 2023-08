Kimmich/Goretzka-Achse gesprengt? Laimer: „Bis zum Äußersten pushen“

Bayern-Neuzugang im Interview

Konrad Laimer gehört seit wenigen Wochen zum FC Bayern. Im Interview beschreibt er seinen Spielstil sowie den Konkurrenzkampf mit Joshua Kimmich und Leon Goretzka.

München – Konrad Laimer hat sich beim FC Bayern hervorragend eingelebt, avanciert bereits zur Stammkraft und möchte beim deutschen Rekordmeister die nächsten Schritte in seiner Karriere gehen. Im Interview klärt er ins Detail über seinen Spielstil auf und nimmt zur Debatte Stellung, ob er das aus Joshua Kimmich und Leon Goretzka bestehende Mittelfeld-Duo gesprengt hat.

Konrad Laimer Geboren: 27. Mai 1997 (Alter 26 Jahre), Salzburg Verein: FC Bayern Position: Zentrales Mittelfeld Marktwert: 28 Millionen Euro

Konrad Laimer im Interview: Bei Thomas Tuchel anders eingesetzt als unter Ralf Rangnick

Herr Laimer, Sie wären gerne schon eine Saison früher zum FC Bayern gewechselt, doch RB Leipzig hatte dem Transfer einen Riegel vorgeschoben. Wie war das letzte Jahr im Leipziger Trikot?

Ich bin der Meinung, dass man sich nur auf das konzentrieren sollte, was man beeinflussen kann. Alles andere lenkt nur ab und bringt dir nichts. So habe ich mich dann in der vergangenen Saison in Leipzig verhalten. Ich habe alles für meine Mannschaft gegeben und freue mich nun auf meine neue Aufgabe beim FC Bayern.

In Leipzig und Salzburg hatten Sie den Ruf als „Pressingmonster“. Erklären Sie doch mal bitte Ihren Spielstil.

Es ist nicht immer schwarz oder weiß und es gibt als Spieler ja nicht nur eine Art, Fußball zu spielen. Für mich gibt es vier Phasen im Fußball: Ballbesitz, Spiel gegen den Ball, Umschalten mit Ball, Umschalten gegen den Ball. Und jeder Trainer hat seine eigenen Vorstellungen, wie er spielen lassen will. Daran orientiere ich mich mit meiner Spielweise.

Sie werden unter Thomas Tuchel also anders eingesetzt werden als unter Ralf Rangnick?

Genau. Ich hatte in meiner Karriere schon viele verschiedene Trainer, die viele verschiedene Ideen mit mir im Kopf hatten. Ich habe nicht nur Pressing-Fußball gespielt. Ich habe mit Trainern in Leipzig auch schon primär auf Ballbesitz gespielt. Und Thomas Tuchel hat seine eigenen Prinzipien, die er uns einimpft, damit wir uns auf dem Platz blind verstehen. Jetzt will ich mich so schnell wie möglich anpassen, um die Ideen des Trainers in die Perfektion zu treiben.

Was ist Ihr erster Gedanke, wenn Sie einen Ball vom Gegner erobern?

Schnell nach vorne!

Immer?

Nein, nicht immer. Wenn ich nach der Balleroberung merke, dass wir eine Tor-Chance kreieren können – dann versuche ich den Ball schnell nach vorne zu bringen. Es gibt aber natürlich auch Phasen im Spiel, in denen man merkt: Okay, jetzt sind wir gerade alle etwas kaputt und es wäre besser, den Ball in den eigenen Reihen laufen zu lassen. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung: Wenn man einen Ball erobert – vor allem in der gegnerischen Hälfte – und der direkte Weg zum Tor ist möglich, dann sollte man diesen Weg auch gehen.

+ Sehr gut beim FC Bayern gestartet: Konrad Laimer. © IMAGO/Mladen Lackovic

FC Bayern in Sorge? Konrad Laimer klärt über häufige Verletzung auf

Von einem ehemaligen U-Nationaltrainer wurden Sie als „intensivster“ Fußballer aller Zeiten bezeichnet.

Ich bin auf jeden Fall ein Spielertyp, der eine gewisse Energie mitbringt und dessen Fußball davon lebt – egal ob mit oder gegen den Ball.

Sie hatten in der Vergangenheit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Ist das auf Ihren intensiven Spielstil zurückzuführen?

Das denke ich nicht. Meiner Erfahrung nach ist die Verletzungsgefahr sogar größer, wenn man Zweikämpfe halbherzig führt. Bei intensiven Zweikämpfen bekommt man natürlich mal einen Schlag oder einen Tritt mehr ab, aber das verheilt schon wieder (lächelt).

Joshua Kimmich hat im Rahmen der Asien-Reise gesagt, sie würden sich Ihre „Aktionen nehmen“. Was meint er damit?

Das müssten Sie jetzt eigentlich ihn fragen (lacht). Aber es stimmt schon: Es ist mir wichtig, nicht immer nur quer oder nach hinten zu spielten. Ich gehe gerne auch mal ins Risiko und spiele dann einen schwierigeren Pass.

FC Bayern: Konrad Laimer über Konkurrenzkampf mit Joshua Kimmich und Leon Goretzka

Während der Asien-Tour sind Sie nicht nur mit Aktionen, sondern auch verbal voran gegangen. Macht Ihnen das lautstarke Führen Spaß?

Das kommt einfach raus (lacht). Es ist meine Art, meinen Mitspielern einen Input zu geben. Andersherum ist das für mich ja auch gut, wenn mich jemand mit Kommandos von hinten unterstützt. Ich versuche immer, meinen Mitspielern zu helfen.

Mit Ihrer Spielweise und Ihrem verbalen Engagement haben Sie es in der Vorbereitung zum Stammspieler geschafft.

Grundsätzlich fühle ich mich derzeit wohl. Ich will meinen nächsten Schritt beim FC Bayern machen und hier einige Titel gewinnen – darauf freue ich mich. Ich möchte das Beste aus mir herauszuholen, und dafür habe ich in München ideale Voraussetzungen: Eine sehr gute Mannschaft, in der ein starker Konkurrenzkampf herrscht. Man muss alles geben, um seine bestmögliche Leistung zu erreichen. Natürlich will jeder immer spielen, das gilt auch für mich.

Sie sind gerade einmal ein paar Wochen in München und haben bereits das Mittelfeld-Duo Kimmich/Goretzka gesprengt.

So sehe ich das nicht. Das ist auch mehr ein Thema der Medien als von uns als Mannschaft. Wir sind alle hier, um den bestmöglichen Erfolg als Mannschaft zu haben. Und das geht nur, wenn wir uns durch den Konkurrenzkampf alle gegenseitig bis zum Äußersten pushen. Das müssen wir auch, damit jeder seine Top-Leistung bringt.

Interview: Manuel Bonke

Rubriklistenbild: © IMAGO/Mladen Lackovic