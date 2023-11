Kommentar: Schluss mit Kimmich-Bashing!

Von: Philipp Kessler

Joshua Kimmich ist laut Thomas Tuchel ein Schlüsselspieler des FC Bayern. © Christian Charisius/dpa

Seit der Corona-Pandemie scheint es keine Hemmschwelle mehr gegenüber Joshua Kimmich zu geben. Das unsachliche Draufhauen auf den Bayern-Star muss ein Ende haben.

München – Joshua Kimmich ist der typisch deutsche Vorzeige-Profi: Als Bayern-Star verdient er zwar Millionen, protzt aber nicht mit seinem Vermögen. An freien Tagen regeneriert er zuhause, anstatt das Münchner Nachtleben unsicher zu machen oder spontan durch die Welt zu jetten. Er hat ein stabiles Familienleben als Ehemann und Vater von bald vier Kindern. Führerschein-Entzug, Liebes-Chaos, Handgreiflichkeiten gegenüber Frauen? Gab es in der Vergangenheit bei Bayern-Spielern. Bei Kimmich nicht.

Auf dem Rasen steht der gebürtige Rottweiler für die oft geforderten deutschen Tugenden: Willensstärke, Kampfgeist, Ehrgeiz und Fleiß. Im Moment des Rückschlags ist er derjenige, der die Mitspieler pusht. Als Führungsspieler stellt er sich nicht nur nach Siegen den Fragen der Journalisten, sondern auch nach Niederlagen.



Im Ausland wird Kimmich hochgeschätzt, in Deutschland heftig kritisiert

Im Ausland wird Kimmich hochgeschätzt. Doch ausgerechnet in seiner Heimat Deutschland reißt die Kritik an ihm nicht ab. Vorwürfe der Ex-Fußballer: „Die Nebenleute wurden neben ihm zuletzt konstant schlechter“, sagte Lothar Matthäus im Juni. „Ich werde mich auf Kimmich weiterhin einschießen, denn diese Leistung, die Kimmich bringt, ist unterirdisch“, tönte Mario Basler im August. Ende Oktober bezeichnete Didi Hamann Kimmich als „wandelnde Verunsicherung“. Und nach dem Sieg in Dortmund ohne den gesperrten Kimmich, machten Medien gar Umfragen, ob die Münchner es nicht gleich ohne ihn in der Startelf versuchen sollten... Ergebnis: Knapp 70 Prozent sagten „ja“.

Natürlich, man kann Kimmich für Fehler sachlich kritisieren. Wie gegen Darmstadt oder bei Galatasaray. Aber es fehlt die Objektivität. Fakt ist: Laut Statistik zählt er zu Europas besten Sechsern der Vorsaison. Und zum leidigen Ecken-Thema: Auch hier führt Kimmich die Bundesliga-Bestenliste an. Seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 1992 bereitete er die meisten Tore nach Ecken vor. Wie für seine Vorgänger ist Kimmich auch für Trainer Thomas Tuchel „ein Schlüsselspieler in der Mitte“. Er sei ein Spieler, der gerade in großen Partien darauf brenne, „dem Spiel den Stempel aufzudrücken und den Unterschied zu machen“.



Seit der Corona-Pandemie scheint es keine Hemmschwelle zu geben

Trotzdem scheint es seit der Corona-Pandemie, in der laut Uli Hoeneß ein medialer Tsunami auf den Spieler einprasselte, gegenüber Kimmich keine Hemmschwelle mehr zu geben. An ihm mag das abprallen. Wie aber würde ein sensiblerer Spieler mit derart langanhaltendem Bashing umgehen?



Tuchel sprangen alle Bayern-Bosse – Hainer, Dreesen, Freund – nach seinem Zwist mit Matthäus und Hamann öffentlich zur Seite. Bei Kimmich wäre mehr Rückendeckung auch angebracht. Denn die klare Unterstützung fehlt seit Monaten. (Philipp Kessler)