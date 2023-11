Verwehrte Kimmich den Trikot-Tausch? Saarbrücken-Spieler erklärt, wie es wirklich war

Von: Philipp Kessler

Joshua Kimmich (re.) war nach der Pokal-Pleite enttäuscht. © IMAGO/Gerhard Schultheiß

In einer TV-Szene sah es so aus, als würde Joshua Kimmich einem Balljungen das Trikot verweigern. Der 17-Jährige bringt nun die Wahrheit ans Licht.

Saarbrücken - Die Dinge sind nicht immer so, wie sie scheinen. Jüngstes Beispiel: Bayern-Star Joshua Kimmich (28) und sein angeblich verweigerter Trikot-Tausch mit einem Saarbrücken-Spieler nach dem blamablen 1:2 in der 2. Runde des DFB-Pokals. Mehrere Medien berichteten darüber, Fans äußerten ihren Unmut gegenüber Kimmich in den Kommentaren auf den Sozialen Netzwerken. „Meiner Meinung nach menschlich einfach schwach“, „Kimmich ist einfach der unsympathischste Kerl da auf dem Feld“, „Kimmich ist und bleibt ein A…“ – nur wenige der Beleidigungen, die an den Mittelfeldspieler gerichtet sind.

In der tz äußert sich nun der Mann, der Kimmichs Trikot haben wollte und erklärt, wie die Szene wirklich war: Vakkas Sahan (17). Gleich vorweg: Er ist kein Pokalheld Saarbrückens, sondern U19-Spieler des Drittliga-Clubs und war Balljunge am Mittwochabend.

„Mein Handy vibriert die ganze Zeit, ich bekomme die ganze Zeit Videos von der Szene geschickt“, so Sahan. „Krass, wie das dargestellt wird. So war es nicht – und ich will nicht, dass Kimmich darunter leiden muss.“

Nach Kimmich-Szene: Happy End für Saarbrücken-Spieler

Nach dem Spiel ging Kimmich zu den mitgereisten Bayern-Fans, um sich für deren Unterstützung zu bedanken. Danach marschierte er enttäuscht in Richtung Katakomben. „Ich bin dann zu ihm hin und habe ihn nach seinem Trikot gefragt, weil ich ihn als Fußballer mag“, erzählt Sahan. „Er meinte dann, ich würde es in der Kabine bekommen.“ Als das Saarbrücken-Talent dann das Kimmich-Trikot holen wollte, kam die Ernüchterung: „Als Jugendspieler durfte ich leider nicht in den Kabinentrakt.“

Am Tag danach merkte Sahan, welches Ausmaß die Szene genommen hat. „So ein toller Fußballer wird dann dumm dargestellt. Die Leute wissen einfach nicht, was wirklich vorgefallen ist“, betont Sahan. „Ich wollte das wieder geradebiegen und habe deshalb versucht, ihn zu kontaktieren. Über seine Homepage bin ich dann an sein Management geraten.“

Happy End: Sahan bekommt demnächst ein Original-Trikot von Kimmich zugeschickt. Philipp Kessler