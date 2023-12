Nächste Verletzungen beim FC Bayern: Coman und Mazraoui fallen aus

Von: Christoph Klaucke, Korbinian Kothny, Patrick Mayer

Sowohl Noussair Mazraoui als auch Kingsley Coman mussten gegen Manchester United den Platz angeschlagen verlassen. Jetzt steht die Diagnose fest.

Update vom 13. Dezember, 18 Uhr: Der FC Bayern muss im Jahresendspurt auf Kingsley Coman und Noussair Mazraoui verzichten. Wie der deutsche Rekordmeister am Tag nach dem 1:0-Sieg bei Manchester United mitteilte, muss er „in den kommenden Spielen“ auf das Duo verzichten. Flügelspieler Coman, der in England Torschütze war, erlitt einen Muskelfaserriss in der rechten Wade. Außenverteidiger Mazraoui zog sich einen Muskelbündelriss in der linken Wade zu. Das ergaben Untersuchungen durch die medizinische Abteilung am Mittwoch nach der Rückkehr nach München.

In den beiden letzten Spielen des Jahres empfängt der FC Bayern am Sonntag im Bundesliga-Spitzenspiel den VfB Stuttgart, am nächsten Mittwoch steht das Gastspiel beim VfL Wolfsburg an. Ohnehin verzichten müssen die Münchner auf Flügelspieler Serge Gnabry und Innenverteidiger Matthijs de Ligt sowie Reservist Bouna Sarr. Auch Ersatztorhüter Sven Ulreich fehlte zuletzt. Trainer Thomas Tuchel muss es mit einem kleinen Aufgebot in die Winterpause schaffen.

Verletzung bei Coman und Mazraoui? Bei einem der beiden könnte noch viel mehr dran hängen

Update vom 13. Dezember, 8.45 Uhr: Muss der FC Bayern seinen Sieg bei Manchester United womöglich teuer bezahlen? Nicht nur Matchwinner Kingsley Coman wurde am Dienstag angeschlagen ausgewechselt. Noussair Mazraoui blieb bereits nach der Halbzeit in der Kabine und wurde durch Konrad Laimer ersetzt.

Während dem Spiel war keine Verletzung beim Marokkaner zu erkennen, kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit humpelte der Außenverteidiger allerdings in Richtung Ersatzbank. Bei Mazraoui könnte eine längere Verletzungspause sogar zum Aus beim Afrika-Cup im Januar führen. Bislang sind sowohl bei Coman als auch Mazraoui noch keine genaueren Diagnosen bekannt. Ein erstes gutes Zeichen könnte allerdings sein, dass beide Stars nach dem Spiel mit der Mannschaft vor den eigenen Fans den Sieg feierten und dabei keine Verletzungsanzeichen machten.

Sowohl Noussair Mazroui als auch Kingsley Coman mussten angeschlagen den Platz verlassen. © IMAGO/Blatterspiel

Sorgen um Coman: Bayerns Matchwinner humpelt in Manchester vom Feld

Erstmeldung vom 12. Dezember: Manchester – Für Kingsley Coman war es der zweite Champions-League-Treffer in dieser Saison. Der Franzose schoss die Bayern gegen Manchester United (1:0) zum Sieg und die Engländer damit aus der Königsklasse.

FC Bayern: Kingsley Coman humpelt in Manchester angeschlagen vom Platz

Thomas Müller und Harry Kane steckten dem 27-jährige Linksaußen den Ball nach 71 Minuten am Strafraum listig durch – und der dynamische Angreifer schlug in Old Trafford gnadenlos zu. Dennoch machte Coman beim Gastspiel auf der Insel Sorgen. Denn: Der französische Nationalspieler musste kurz darauf (77.) angeschlagen für Mathys Tel ausgewechselt werden.

Anfangs sah es noch so aus, als wolle FCB-Coach Thomas Tuchel ihn für das Bundesliga-Topspiel am Sonntag (19.30 Uhr, hier im Live-Ticker) gegen den VfB Stuttgart schonen. Doch: Der medizinische Staff begleitete Coman im Stadion des englischen Rekordmeisters vom Feld. Videos bei X (vormals Twitter) zeigen, wie der Stürmer des FC Bayern vom Platz humpelt.

Eine Diagnose, ob sich der Franzose ernster verletzt hat, stand in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch noch aus. Handelte es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme? Beim Interview mit beIN Sports nach dem Spiel zeigte sich der Flügelspieler aber zumindest gut gelaunt. Coman musste sich zuvor im Spiel harter Gegenwehr erwehren. Bezeichnend: In der 24. Minute hatte Manchester-Angreifer Alejandro Garnacho Coman rustikal in die Bande befördert. Auch Noussair Mazraoui musste zur Pause bereits angeschlagen raus.

Kingsley Coman angeschlagen: Von Alejandro Garnacho in die Bande manövriert

Anschließend kam es zu einer kleinen Rudelbildung, unter anderem Kane sagte dem Argentinier die Meinung. Denn: Die Bande ist in Old Trafford äußerst tückisch, weil sie auf einen kleinen Graben folgt, und das tiefer als das Spielfeld. Eine Verletzungsgefahr ist bei dieser Stolperfalle also nicht ausgeschlossen. Coman war in Manchester mit einer 100-prozentigen Torschussquote indes einer der aktivsten Münchner (tz-Note 3). Ein Versuch reichte für ein Tor.

Werbung in eigener Sache? Vor der Partie hatte Coman in einem Interview erzählt, dass er sich in Zukunft durchaus ein Engagement in der englischen Premier League vorstellen kann. „Ich würde sagen, dass es in meinem Hinterkopf ist“, meinte Coman bei Sky Sports und sagte weiter: „Was ich am Fußball liebe, ist die Intensität und die Herausforderung. Die Premier League ist eine der Ligen, wenn nicht sogar die Liga, mit den größten Herausforderungen und der höchsten Intensität.“

Kingsley Coman (re.) war für den FC Bayern der Siegtorschütze in Manchester. © IMAGO/Nigel Keene

Kingsley Coman: Bayern-Star schießt Siegtor gegen Premier-League-Klub

Mehr noch: Die Premier League sei „definitiv eine Liga, in der ich gerne eines Tages spielen würde, aber man weiß nie, was im Fußball passiert. Ich könnte auch bei Bayern bleiben und der Glücklichste überhaupt werden“. Jene Bayern hoffen jetzt erstmal, dass sich Coman (Vertrag bis 2027) nicht ernster verletzt hat und am Wochenende gegen den VfB im spannenden Südschlager dabei sein kann. (pm)