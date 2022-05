Coman versagt in bayerischer Paradedisziplin - Bier-Freunde verzweifelt: „Schade um jeden Tropfen“

Von: Alexander Kaindl

Kingsley Coman bei seinem missglückten Versuch, ein Bierfass anzuzapfen. © Screenshot Facebook / FC Bayern München

Kingsley Coman sollte bei der Meisterfeier des FC Bayern München ein Bierfass anzapfen. Dabei wurde schnell klar: Auf dem Platz ist der Franzose weitaus geschickter.

München - Nach einer gefühlten Ewigkeit erwacht in diesen Wochen die bayerische Seele wieder. Pandemiebedingt waren 2020 und 2021 so gut wie alle Volksfeste in Bayern ausgefallen. Die Maß Bier, das Hendl, Blasmusik - all das gab es höchstens in kleinstem Rahmen. Jetzt wird landauf, landab aber wieder gefeiert, in München ist bereits das Frühlingsfest als Generalprobe für die Wiesn über die Bühne gegangen.

In die Hauptrolle schlüpft bei sämtlichen Volksfesten im Freistaat natürlich das Bier. Wenn es denn unfallfrei aus dem Fass kommt. Kingsley Coman, Flügelflitzer des FC Bayern München, musste jetzt feststellen, dass es bis zum „O‘zapft is‘!“ oft ein langer und nasser Weg sein kann.

FC Bayern München feiert Meisterschaft mit den Fans - Kingsley Coman scheitert beim Fassanzapfen

Der Franzose sollte bei der Meisterfeier des FCB am Nockherberg ein Fass anzapfen, bekam dazu den Schlegel in die Hand. Geübte Bürgermeister unter dem weiß-blauen Himmel brauchen oft nur zwei Schläge, bis der Hahn steckt und es zum berühmten Ausruf kommt.

Coman, bei der Feier mit den Fans wie seine Kollegen fesch in Tracht gekleidet, erwies sich als nicht ganz so treffsicher wie auf dem Platz. Ein Video, das die Bayern über ihre Kanäle teilten, zeigt das Malheur, das jedem Bier-Fan in der Seele schmerzt.

Kingsley Coman sticht Fass an - Bier schießt aus geöffnetem Hahn

Nach seinem dritten Schlag schoss das flüssige Gold aus dem Zapfhahn, Coman wirkte überfordert, drosch aber weiter munter drauflos. Dabei ist dem Kenner sofort klar: Der Hahn steht quer, das bedeutet: geöffnet! So war schon vorher sicher, dass das nichts werden konnte.

Der 25-Jährige nahm es mit Humor, konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. Nach seinem zehnten Schlag und vielen weiteren Schlucken verschwendeten Bieres gab es dann die Rettung und Coman wurde geholfen. Letztlich steckte der Hahn - und wurde dann auch endlich geschlossen, die Biermassen waren gestoppt. Ehrenrettung für Coman: So konnte das ja nicht funktionieren. Und ganz sicher wäre es vielen seiner Teamkollegen ähnlich ergangen.

Unter dem Video häuften sich die Kommentare der Bayern-Fans. Einer schrieb: „Mit dem Fuß wäre er wohl auf einen Schlag drinnen gewesen“, ein anderer meinte: „Hauptsache, er schießt Tore. Ist mir wichtiger wie Fass anstechen.“ Die Bier-Freunde unter den Kommentierenden waren natürlich geschockt. „Oh leck, das gute Bier“, „Da kann man doch einen Eimer drunter stellen. Das gute Bier“ oder „Schade um jeden Tropfen“ lauteten nur einige Reaktionen.

Bei den ganzen Meister-Feierlichkeiten der Münchner gab es natürlich viele weitere Themen. Über allem schwebt wohl der drohende Abschied von Robert Lewandowski - sein Berater lässt offenbar schon Barcelona-Trikots beflocken. (akl)