Coman in Paris angeschlagen ausgewechselt: Bayern-Star klärt in Interview über Verletzung auf

Von: Patrick Mayer

In Paris verletzt ausgewechselt: Bayerns Matchwinner Kingsley Coman (re.). © IMAGO / Beautiful Sports

Kingsley Coman entscheidet das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League für den FC Bayern. Doch: Der Angreifer verletzt sich in seiner Heimatstadt Paris.

München/Paris - Kingsley Coman wurde am 13. Juni 1996 in Paris geboren. Sein Vater Christian ist seit Langem Fan von Paris Saint-Germain, jenem Fußball-Klub, bei dem Sohnemann Kingsley seit seinem neunten Lebensjahr in der Jugend ausgebildet wurde. Eine Verbundenheit ist offensichtlich.

Champions League: Kingsley Coman schießt FC Bayern in Paris zum Sieg

Doch: Jenes PSG schockte der heute 26-jährige Angreifer des FC Bayern auch an diesem Dienstagabend (14. Februar) wie schon im siegreichen Königsklassen-Finale 2020 mit dem Siegtor. Konkret: Beim 1:0 (0:0) der Münchner in Paris gelang dem französischen Nationalspieler in der 53. Minute mit einem Volley-Schuss das einzige Tor im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League.

Mit nach oben gerichteten Händen und gesenktem Kopf symbolisierte der von seinen Kollegen gefeierte Matchwinner, dass er seinen Treffer gegen den Ex-Klub demütig zur Kenntnis nimmt. Kurz darauf musste der Franzose verletzt ausgewechselt werden (75. Minute). Zuvor hatte er auf dem Rasen des Prinzenparks (internationale Pressestimmen zum Bayern-Sieg) gesessen und sich die linke Wade gehalten. Sorgen um Coman! Was Ernstes?

Der Bayern-Star, der für seine Leistung die tz-Note 1 bekam, klärte nach dem Sieg gegen PSG im TV-Interview über seine Beschwerden selbst auf. „Ich hatte an der Wade ein Problem, einen Schlag an das Sprunggelenk bekommen. Aber ich hoffe, dass es nur um ein paar Tage geht“, sagte der Münchner Stürmer im Gespräch mit Amazon Prime. Entwarnung bei Coman durch Coman! Darauf ließ auch sein Lächeln schließen. Zuversicht pur.

Kingsley Coman verletzt ausgewechselt: Bayern-Star gibt in Paris selbst Entwarnung

Auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic beschwichtigte in der Mixed Zone: „Er hat einen Schlag abbekommen.“ Aber der Spieler sei in der Kabine schon wieder normal gelaufen, erzählte der Bosnier. „Wenn wir so spielen, können wir viel schaffen. Wir hatten viel Glück am Ende, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg“, sagte indes Coman weiter. Was er meinte: Zwei Abseitstore durch Vize-Weltmeister Kylian Mbappé (73./82.) zählten (korrekterweise) nicht. In den Schlussminuten ließ PSG selbst beste Chancen zum Ausgleich liegen.

Dass es auch für ihn ein spezielles Spiel war, bekräftigte der FCB-Stürmer hinterher. „Ja, hier ist meine Heimat. Ich bin in Paris geboren. Ich konnte deshalb nicht jubeln heute“, sagte er bei Amazon Prime: „Aber es ist okay. Wir sind sehr froh über dieses Spiel.“ (pm)