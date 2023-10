Freundin von Bayern-Star Coman mit Genozid-Vorwurf an Israel

Von: Jannek Ringen

Teilen

Die Eskalation des Nahost-Konflikts hat es bis in den Sport geschafft. Besonders dem FC Bayern machen die unterschiedlichen Meinungen zu schaffen.

München – Ein Großteil der Spieler des FC Bayern München befindet sich derzeit bei den Nationalmannschaften. Andere, wie beispielsweise Manuel Neuer und Matthijs de Ligt schuften für ihr Comeback. Unterdessen bewegt auch den Rekordmeister die Eskalation im Nahost-Konflikt, da es im Umfeld der Münchner zu dem ein oder anderen brisanten Post gekommen ist.

Kingsley Coman Geboren: 13. Juni 1996 (Alter 27 Jahre), Paris, Frankreich bisherige Vereine: Paris Saint-Germain, Juventus Turin, FC Bayern München Marktwert: 65 Millionen Euro

Nahost-Konflikt bewegt die Sportwelt – Sportler teilen unterschiedliche Meinungen

Die schrecklichen Bilder aus Israel und dem Gazastreifen, die aufgrund des Terrors der Hamas entstanden sind, gehen seit etwas mehr als einer Woche um die Welt. Die Sportwelt zeigte ihre Anteilnahme, auch wenn sie teilweise unterschiedlicher Meinung ist. Zuletzt war es Bayern-Profi Noussair Mazraoui, der mit einem Post pro Palästina erneut negativ aufgefallen war.

Für ein erneutes Aufsehen im Umfeld des FC Bayern in Bezug auf den Konflikt hat die Freundin von Kingsley Coman gesorgt. Der Profi des deutschen Rekordmeisters ist seit 2019 mit Sabrina Duvad liiert und seit 2020 sogar verlobt. Die Verlobte des französischen Nationalspielers äußerte sich am Samstag ebenfalls zum Nahost-Konflikt via Instagram.

Sabrina Duvad, Freundin von Kingsley Coman, fiel mit einem fragwürdigen Post zum Nahost-Konflikt auf. © IMAGO / Eibner; IMAGO / PanoramiC

Verlobte von Coman mit Genozid-Vorwurf an Israel

Auf ihrem Instagram-Account, dem 53.000 Leute folgen, teilte sie eine palästinensische Flagge mit dem Aufruf, den „Irrsinn zu stoppen“. Äußerst fragwürdig war der Inhalt des Posts. „Israel bereitet die nächste Phase des Genozids an den Palästinensern vor“, teilte sie auf der Social-Media-Plattform.

Als Reaktion auf den Terrorangriff der Hamas in Israel bereitet die israelische Regierung einen Gegenschlag und eine Bodenoffensive gegen die Terrororganisation in Palästina vor. Während die Angriffe der Hamas über 1000 Menschen das Leben gekostet haben, bezichtigt die Verlobte von Coman Israel, einen Völkermord an den Palästinensern zu planen.

Wer bleibt wie lang beim FC Bayern München? Die Vertragslaufzeiten von Kane, Kimmich, Müller und Co. Fotostrecke ansehen

Coman schweigt vorerst zu den Postings – droht ein Konflikt mit Peretz?

In einem späteren Post scheint es so, als wenn Duvad die reaktionären Luftangriffe Israels mit den blutigen Morden und Entführungen der Hamas gleichstellen würde. „Nichts daran, wie die israelische Regierung Palästinenser behandelt, ist jüdisch. Die israelische Regierung zu verurteilen ist nicht antisemitisch und die Palästinenser zu unterstützen, bedeutet nicht, die Hamas zu unterstützen“, heißt es darin.

Die Posts von Comans Verlobter dürften auch die Fanszene des deutschen Rekordmeisters, die in solchen Fällen oftmals durch eine starke Meinung glänzen, schockieren. Insbesondere mit Blick auf Bayern-Keeper Daniel Peretz, der mittlerweile mehrfach Solidarität mit seinen Landsleuten bekundet hat, scheint ein neuer Konflikt beim FC Bayern aufzukommen. Aktuell schweigt Coman selbst noch zu den Vorfällen. (jari)