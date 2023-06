„Ich will weinen“: Coman-Verlobte klagt nach Flughafen-Fiasko

Von: Marius Epp

Teilen

Der „King“ und seine Herzensdame: Kingsley Coman und Sabrina Duvad. © Instagram/sabrajna/aurorefouchez_

Sabrina Duvad wird sich freuen, dass sie momentan mehr Zeit mit ihrem Verlobten Kingsley Coman verbringen kann. Doch am Flughafen gab es Anlass zum Frust.

München – Die Sommerpause dürfte den Stars des FC Bayern ganz gut tun. Eine kraftraubende Spielzeit samt Winter-WM ist Geschichte. Die vergangene Saison der Münchner lief nicht wie erhofft, besonders die deutschen Nationalspieler dürften angesichts der anhaltenden Negativerlebnisse froh sein, wenn sie in den Flieger steigen können und der Fußball für ein paar Wochen mal nicht die Hauptrolle in ihrem Leben spielt.

Kingsley Coman Geboren: 13. Juni 1996 (Alter 27 Jahre), Paris, Frankreich Position: Flügelstürmer Verein: FC Bayern München Marktwert (laut transfermarkt.de): 65 Millionen Euro

Bayern-Stars im Urlaub – Kingsley Coman fällt mit ausgefallenen Outfits auf

Partnerinnen, Freunde und Familie der Fußballer warten sehnsüchtig auf die spielfreie Zeit – schließlich bekommen sie die Kicker während der Saison wegen des vollen Kalenders nur eingeschränkt zu Gesicht. Bis zum 15. Juli, wenn sich die Stars zum Trainingsauftakt am Tegernsee wiedersehen, steht die Erholung im Mittelpunkt.

Während Thomas Müller mit Gareth Bale das Golf-Eisen schwingt, ist Kingsley Coman mit seiner Verlobten Sabrina Duvad unterwegs – meist in ausgefallenen Outfits. Der Franzose lebt seine Leidenschaft für die Mode ähnlich gerne aus wie sein Teamkollege Serge Gnabry.

Coman-Verlobte beschwert sich bei Instagram über Fluglinie

Obwohl die Bundesliga-Saison schon länger beendet ist, hat Coman erst seit dem 19. Juni so richtig Urlaub. Er musste nämlich noch für Frankreich in der EM-Qualifikation ran. Seine Verlobte Sabrina besuchte ihn beim Spiel gegen Griechenland.

Verfolgt man den Instagram-Kanal der in Stockholm geborenen Marokkanerin, ging es fünf Tage später in den Flieger. So zumindest der Plan, denn dort lief einiges schief. In ihrer Instagram-Story macht Duvad ihrem Ärger Luft.

FC Bayern: Verlobte von Kingsley Coman berichtet von Flughafen-Fiasko

Die Coman-Verlobte blitzte am Gate eines Flughafens ab. Sie spricht von „wir“, aber ob der Bayern-Star dabei war, verrät sie nicht. „Wie kann eine Airline dich von einem Flug streichen, nur weil dein erster Flug Verspätung hatte?“, fragt sie entgeistert. „Das Gate war immer noch offen, als wir angekommen sind. Sowas ist mir noch nie in meinem Leben passiert.“

Weil ihr der Zutritt zum Flieger verwehrt wurde, saß sie am Flughafen fest. „Ich will weinen. Ich hasse komplizierte Flüge und Flughäfen. Sie geben mir Stress und Angst“, klagt sie. Ob sie es dann doch noch an ihr Ziel geschafft hat? Sieht so aus. Wenige Stunden später postete sie ein gemeinsames Foto mit ihrem Bayern-Star bei der Louis-Vuitton-Fashion-Show in Paris.

Positive Gefühle löste ihr Verlobter Kingsley Coman jüngst bei den Bayern-Fans aus. Er machte ein Bekenntnis, das jeder FCB-Anhänger gerne hört. (epp)