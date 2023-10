Kurioses Neuer-Video kursiert: Bayern-Torhüter erwägt Klage

Von: Marius Epp

Die Künstliche Intelligenz befindet sich auf dem Vormarsch – und das unaufhaltsam. Eine negative Erfahrung damit musste nun Manuel Neuer machen.

München – Manuel Neuer, der für eine fragwürdige App wirbt und verspricht: „Ich werde dir einen Tipp geben, wie du in kurzer Zeit zehntausend Euro oder mehr verdienen kannst.“ Kann das sein? Ein Video auf X (vormals Twitter) suggeriert genau diesen Eindruck. Und das auf täuschend echte Weise.

Manuel Neuer Geboren: 27. März 1986 (Alter 37 Jahre), Gelsenkirchen Verein: FC Bayern München Position: Torwart Marktwert: 7 Millionen Euro

Manuel Neuer wird Opfer eines KI-Missbrauchs

Die KI (Künstliche Intelligenz) bietet schier unendliche Potenziale, hat aber auch seine Schattenseiten. Der Missbrauch der innovativen Technologie forderte mit Bayern-Kapitän Manuel Neuer ein prominentes Opfer. Mittlerweile muss man kein IT-Nerd mehr sein, um Personen in Videos Sätze in den Mund zu legen, die sie nie gesagt haben. Dass das in vielerlei Hinsicht problematisch ist, dürfte selbsterklärend sein.

In einem Clip, der in den sozialen Medien die Runde machte, wirbt Manuel Neuer scheinbar für die App „Strategic Focus“. Eine Fake-Stimme und gesteuerte Mundbewegungen imitieren den Nationaltorwart und verleiten Nutzer dazu, sich die App herunterzuladen. „Wenn du Glück hast, kannst du einen anständigen Betrag gewinnen“, lautet Neuers vermeintliches Versprechen.

Bayern-Kapitän Neuer will offenbar rechtlich gegen Fake vorgehen

Zugegebenermaßen handelt es sich um einen Fake der eher schlechteren Sorte, der für die meisten als solcher zu enttarnen ist. Im Internet kursieren aber schon wesentlich genauere „Deepfakes“, die kaum bis gar nicht mehr als gefälscht erkannt werden können.

Wie Sport1 erfahren haben will, prüft Neuers Management sogar rechtliche Schritte gegen den Urheber des Fakes. Positive Schlagzeilen schreibt Neuer dagegen in sportlicher Hinsicht. Er steht kurz vor seinem Comeback.

Sportdirektor Christoph Freund machte zuletzt Hoffnung – die Partie gegen Kopenhagen könnte das letzte Champions-League-Spiel ohne den Kapitän gewesen sein. Am Mannschaftstraining nahm er bereits teil. „Es ist ein tolles Gefühl, mit den Teamkollegen wieder auf dem Platz zu stehen. Darauf habe ich mich sehr gefreut“, sagte er danach. (epp)