Kroos, TV-Experten und Freund: Klartext von Bayern-Patron Hoeneß

Von: Philipp Kessler

Drucken Teilen

Uli Hoeneß nahm am Montagabend an der Seite von Sportdirektor Christoph Freund in einer Sendung bei ServusTV kein Blatt vor den Mund.

München – Wenn Uli Hoeneß (71) etwas zu sagen hat, nimmt er kein Blatt vor den Mund. So auch am späten Montagabend bei ServusTV in Salzburg. In der Sendung „Sport und Talk“ war der Ehrenpräsident des FC Bayern gemeinsam mit Sportdirektor Christoph Freund (46) zu Gast. Dabei sprach Hoeneß wie immer Klartext – nicht nur über den deutschen Rekordmeister.

Ein Streit-Thema: ein mögliches DFB-Comeback von Real-Star Toni Kroos (33), der nach der verkorksten EM 2021 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten war. Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) hatte zuletzt im ZDF Gerüchte über einen Rückholaktion des Weltmeisters von 2014 befeuert. Hoeneß ist dagegen. „Toni Kroos ist ein überragender Fußballspieler, aber ich glaube nicht, dass es möglich ist, dass er den deutschen Fußball rettet“, erklärte der Bayern-Patron. „Er hat so viele tolle Dinge gemacht, aber ich finde es ein Titanic-Signal, wenn wir uns jetzt auf Toni Kroos stürzen müssen.“

Uli Hoeneß bei TV Sender in Salzburg: Viel Kritik für TV-Experten, viel Lob für Österreicher

Auch Didi Hamann (50), Lothar Matthäus (62) & Co. sieht Hoeneß kritisch. „Ich halte ja von TV-Experten relativ wenig, weil diese sogenannten TV-Experten wissen alles besser, haben aber selber alles noch nie besser gemacht. Die meisten dieser Herren, Didi Hamann an der Spitze, haben noch nie im Leben außer Fußballspielen irgendetwas geleistet und wollen uns allen klarmachen, wie Fußball geht. Das stört mich sehr“, meint Hoeneß. „Diese moralische Keule, wie sie dann kritisieren, wenn ein Spieler mal einen Fehler macht. Ich habe sie alle selber erlebt und selber waren sie keine Waisenknaben als Fußballspieler.“

Deutlich positiver ist der Ehrenpräsident in Bezug auf die Österreicher beim FC Bayern. Über Sommer-Neuzugang Konrad Laimer (26), der im Sommer ablösefrei aus Leipzig kam, sagt Hoeneß: „Gerade Konni ist ein fantastischer Spieler für uns. Er ist ein Traum jedes Trainers, weil er so vielseitig einsetzbar ist. Ist der rechte Verteidiger verletzt, ja dann spielt der Konni. Ist der Sechser nicht da, ja dann spielt der Konni. Das sind ja die Spieler, die man braucht. Du gewinnst nicht alle wichtigen Titeln nur mit Häuptlingen, sondern du brauchst auch Leute, die sich den Arsch aufreißen. Und da ist Konni einer, mit dem wir wunderbar leben können.“

Auch von Ex-Salzburg-Boss Freund, der seit September Bayern-Sportdirektor ist, ist Hoeneß begeistert. „Aus heutiger Sicht lässt sich jetzt schon sagen nach relativ kurzer Zeit, dass wir da einen Glücksgriff gemacht haben“, schwärmt er. Hoeneß warnt Freund aber gleichzeitig vor turbulenteren Phasen: „Bisher hatten wir ja noch kein großes Theater, das beim FC Bayern aber schon kommen kann. Da wird er seine Feuertaufe noch machen müssen. Aber wir sind überzeugt, dass er auf jeder Tanzfläche tanzen kann.“

Man werde in den nächsten vier bis sechs Monaten wahrscheinlich einen neuen Sportvorstand einstellen, sagt FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß. © Sven Hoppe/dpa

Hoeneß über Sportdirektor Freund: „So wie ich ihn kenne, wird er liefern“

Die Verträge von Kapitän Manuel Neuer (37) und Ersatztorwart Sven Ulreich (35) hat Freund kürzlich bis 2025 verlängert. Auch Thomas Müller (34) wird so lange bleiben, das gab der FC Bayern gestern Nachmittag offiziell bekannt.

Freunds größte Herausforderung im Januar ist, einen neuen Innenverteidiger, der im Idealfall auch rechts hinten spielen kann, zu verpflichten. Hoeneß: „So wie ich Christoph kennengelernt habe, wird er liefern.“ Mit Nestory Irankunda (17/Adelaide United) und Bryan Zaragoza (22/Girona) stehen bereits zwei Sommer-Neuzugänge fest. Trotz der ausgezeichneten Arbeit Freunds bestätigte Hoeneß, dass der FC Bayern im Laufe der nächsten sechs Monate „sehr wahrscheinlich“ einen Sportvorstand installieren werde. „Aber das hat überhaupt nichts mit Christoph zu tun und ändert überhaupt nicht seine Aufgabe“, stellte der Ehrenpräsident klar. Als Favorit auf den vakanten Posten gilt Max Eberl (50).

Hoeneß, der im vergangenen Sommer wie Karl-Heinz Rummenigge (68) Teil der Transfer-Taskforce war, wolle bald wieder kürzertreten: „Das Ziel ist auf jeden Fall, wenn Karl-Heinz Rummenigge und ich das Gefühl haben, dass der FC Bayern in ganz ruhiges Fahrwasser gekommen ist. Ich denke, dass das im ersten Halbjahr nächstes Jahr so weit sein wird. Dann werden wir uns wieder in den Hintergrund stellen und im Aufsichtsrat aufpassen, dass es gut läuft.“

Der FC Bayern München auf der Wiesn: Müller und Hoeneß da – Tuchel mit Hut, Kane mit Brezen und Bier Fotostrecke ansehen

Nach Kreuzbandriss: Hoeneß springt Alaba sofort zur Seite

Übrigens: Hoeneß gilt als sehr hilfsbereit. Das stellte er nun wieder unter Beweis. Real-Star David Alaba (31) zog sich am Sonntag einen Kreuzbandriss zu. Unterstützung hat er laut Hoeneß anschließend von seinem Ex-Club FC Bayern erhalten. „Ich habe schon versucht, ihn zu erreichen, aber leider ist es bisher noch nicht gelungen. Wir vom FC Bayern haben mit dazu beigetragen, dass er in Innsbruck operiert wird.

Dort ist ein Arzt, zu dem wir absolutes Vertrauen haben und David wird nicht nur in Österreich, sondern auch beim FC Bayern alle Unterstützung kriegen, die er haben muss“, verriet Hoeneß. In Innsbruck operiert Dr. Christian Fink die Fußball-Stars. Hoeneß: „Wir, genauso wie sie, sind daran interessiert, dass er vielleicht eine kleine Chance hat, zur EM zu kommen und was wir dazu beitragen können, werden wir tun.“ Die Europameisterschaft beginnt am 14. Juni. (Philipp Kessler)