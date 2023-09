Bayern-Sportdirektor Freund verrät wohl unbeabsichtigt die Kane-Klausel

Von: Johannes Skiba

Tottenham hat sich offenbar eine Rückkaufklausel für FC Bayerns Harry Kane gesichert. Sportdirektor Freund geht nicht von einem Abgang des Engländers aus.

München – Der Auftakt in die Champions-League-Saison ist dem FC Bayern München geglückt. Gegen Manchester United gab es ein überzeugendes, aber furioses 4:3. Stürmerstar Harry Kane war für den FCB vom Elfmeterpunkt erfolgreich. Vor der Partie äußerte sich der Sportdirektor des FCB Christoph Freund bei DAZN zu einer möglichen Rückkaufoption der Tottenham Hotspur für ihre Vereinsikone Kane.

Freund bestätigt wohl unbeabsichtigt die Kane-Klausel

Eigentlich wollte FC Bayerns Sportdirektor Freund die Gerüchte um die Rückkaufklausel von Harry Kane inhaltlich nicht kommentieren: „Wir geben nie was preis über Vertragsdetails. Harry ist gerne hier. Wir sind happy und planen langfristig mit ihm. Er wird diese Mannschaft und eine Zeit prägen. Davon bin ich überzeugt.“

Anschließend antwortete der 46-Jährige auf die Frage, ob Tottenham Kane nach nur einem Jahr wieder zurückholt: „Davon gehen wir überhaupt nicht aus.“ Mit dieser Aussage offenbarte der Österreicher unbewusst vermutlich, dass die Londoner sich tatsächlich eine Option für eine Rückkehr von Kane gesichert haben. „Dafür ist auch nicht der Transfer gemacht worden. Der Transfer wurde für vier Jahre abgeschlossen. Harry fühlt sich sehr wohl, kommt jetzt so richtig an. Er hat große Ziele mit dem FC Bayern für die nächsten Jahre“, fügte Freund allerdings hinzu. Der Stürmer schloss sich erst im Sommer nach zähen Verhandlungen für kolportierte 100 Millionen Euro dem deutschen Rekordmeister an.

Christoph Freund glaubt trotz der mutmaßlichen Rückkaufoption von Tottenham nicht an einen Abgang von Harry Kane im nächsten Sommer. © imago/Montage

Harry Kane zeigt sich bislang äußerst treffsicher beim FC Bayern

Aktuell scheint sich Harry Kane aber vollends auf seine Aufgaben beim FC Bayern München zu konzentrieren. In seinen bisherigen sechs Pflichtspieleinsätzen traf der 30-Jährige gleich fünfmal und bereitete darüber hinaus einen weiteren Treffer vor. Die Quote ist vielversprechend. Auch mannschaftsintern scheint das Standing des Engländers bereits relativ hoch zu sein.

Zurzeit spricht daher wenig für eine Rückkehr des Stürmers zu seinem Heimatverein Tottenham. Auf die Bayern warten nach dem Champions-League-Sieg gegen Manchester weitere englische Wochen. Die Dienste von Harry Kane wird das Team von Thomas Tuchel weiterhin benötigen. Am Samstag (23. September) geht es zunächst gegen den VfL Bochum. (jsk)