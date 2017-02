Kleine Bayern mit souveränem Sieg bei Generalprobe

FC Bayern München II - Im letzten Testspiel vor dem Rückrundenauftakt gegen die Reserve aus Ingolstadt hat der FC Bayern II Selbstvertrauen getankt. Trainer Heiko Vogel fordert gegen die Schanzer trotzdem eine Leistungssteigerung.

Noch 13 Spiele sitzt Heiko Vogel auf der Bank, ehe er beim FC Bayern aufhört. Seine Nachfolge ist noch nicht geklärt, Namen wie Mark van Bommel werden gehandelt, aber das dürfte dem 41-Jährigen egal sein. Bis zu seinem Abschied will er mit der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters unbedingt Rang zwei gegen den TSV 1860 II verteidigen.

Vor dem Start in die restliche Rückrunde konnte er mit seiner Mannschaft Selbstvertrauen für den Auftakt gegen Ingolstadt II tanken. Gegen das österreichische Regionalliga-Team SC Schwaz setze sich seine Mannschaft mit 2:0 durch. "Mir haben viele Dinge gefallen", sagte Vogel auf der vereinseigenen Website über die gelungene Generalprobe. "Wir haben aber auch noch Luft nach oben und brauchen gegen Ingolstadt eine Steigerung."

Vor allem die Anfangsphase dürfte nach seinem Geschmack gewesen sein. Schon nach sechs Minuten brachte Milos Pantovic die Roten in Führung. In der 29. Minute kam dann Hingerl im Sechzehner frei an den Ball und versenkte das Leder zum 2:0 im linken Eck.

Nach der Pause vergab der zuvor gekommene Kapitän Karl-Heinz Lappe das 3:0, ehe Vogel nach einer Stunde gleich acht neue Spieler aufs Feld schickte. Die Reserve von der Säbener Straße behielt zwar weiterhin das Heft des Handelns in der Hand, kamen aber kaum noch gefährlich vor das Tor der Gäste.

Aufstellung

FCB II: Rössl - Strein (60. Pohl), Fesser (60. Gschwend), Burger (60. Puchegger), Häußler (60. Leib) - Benko, Dorsch (60. Basta), Obermair (60. Mwarome) - Pantovic (60. Öztürk), Becker (46. Lappe), Hingerl (60. Micheli)

Tore: 1:0 Pantovic (6.), 2:0 Hingerl (29.)

Quelle: fussball-vorort.de