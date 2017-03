Kleine Bayern verlieren nach Buspanne auch gegen Rosenheim

FC Bayern München II - Nächste Niederlage für die Reserve des FCB. Bei Aufsteiger 1860 Rosenheim musste sich die Elf von Trainer Heiko Vogel durch ein Tor in der Nachspielzeit geschlagen geben.

Das Auswärtsspiel der kleinen Bayern bei Aufsteiger TSV 1860 Rosenheim stand unter keinem guten Stern. Die Mannschaft musste die Anreise nach einem Schaden am Bus unterbrechen und das Fahrzeug wechseln. Die Partie wurde deshalb 15 Minuten später angepfiffen.

Die Anreise-Strapazen steckten der U23 offenbar noch in den Knochen, denn die Gastgeber gingen in der Anfangsphase schnell in Führung. Maxi Mayerl verwertete einen Freistoß aus 28-Metern zur Führung für Rosenheim. Der Ball wurde noch abgefälscht und schlug unhaltbar im Kasten von Leo Weinkauf ein.

Nach 13 Minuten hatten die Gäste dann ihre erste Chance. In einer unübersichtlichen Situation konnte 1860-Keeper Dominik Süßmaier einen Kopfball mit einer Glanzparade entschärfen. Besser machte es nach 27 Minuten Tim Häußler. Nach einen Handspiel zirkelte er einen 20-Meter-Freistoß aus zentraler Position zum 1:1 in den rechten Winkel.

Die Reserve von der Säbener Straße übernahm jetzt das Kommando, konnte aber vor der Pause nicht den zweiten Treffer nachlegen. Routinier Torsten Oehrl vergab je eine gute Chance per Kopf und Fuß und es blieb beim Unentschieden zur Pause.

Die Hausherren kamen besser aus der Kabine und hatten die erste gute Möglichkeit auf die Führung. Sascha Marinkovic verfehlte nach Vorarbeit von Philipp Maier in der 56. Minute das Tor von Leo Weinkauf. 20 Minuten später leitete Meier die Schlussviertelstunde ein. Er versuchte es mit der Brechstange aus 26 Metern. Sein Schuss ging aber zentral auf das Tor der Bayern und war somit leichte Beute für Weinkauf.

Als alle schon mit einem Unentschieden rechneten, gelang dem TSV 1860 noch der Siegtreffer: Marinkovic gab auf dem linken Flügel Gas und steckte zu Korbinian Linner durch. Dessen Hereingabe zimmerte Shabani per Direktabnahme kurzer Distanz zum 2:1-Endstand ins Netz.

"Die Art und Weise der Niederlage ist natürlich extrem ärgerlich und bitter", wird Trainer Heiko Vogel nach dem 1:2 auf der Website der Roten zitiert. "Es waren schwierige Bedingungen für beide Mannschaften. Letztendlich hat das glücklichere Team gewonnen.

Quelle: fussball-vorort.de