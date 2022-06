Klopp trauert um Verlust von Sadio Mané

FC Bayern München

+ © IMAGO Mané wechselt von Liverpool nach München © IMAGO

Jürgen Klopp lobt Ex-Spieler Sadio Mané in höchsten Tönen.

München - «Weltklassespieler», «Wahre Club-Legende», «Der perfekte Teamkollege»: Jürgen Klopp hat an lobenden Worten für seinen Ex-Spieler Sadio Mané nicht gespart. Nachdem der Wechsel des Senegalesen vom FC Liverpool zum deutschen Rekordmeister FC Bayern München feststand, veröffentlichte der Premier-League-Club am Mittwoch eine Reihe von Klopp-Zitaten über Mané.

«Er geht mit unserer Dankbarkeit und unserer Liebe. Und ja, er geht in einem Moment, in dem er einer der besten Spieler des Weltfußballs ist», sagte der 55-jährige Klopp: «Aber wir dürfen nicht darüber nachdenken, was wir jetzt verlieren, sondern feiern, was wir hatten.»

Klopp respektiert Manés Entscheidung und sagte: «Wir wünschen ihm in jedem Spiel, in dem er spielt, nur Erfolg, es sei denn, es geht natürlich gegen uns.» Der Senegalese habe sich in Liverpool in jeder Saison immer weiter gesteigert. Die Worte, die für Klopp am Mittwoch am passendsten erschienen, seien auch die schwierigsten: «Ich werde dich vermissen.»

München - Ein persönliches Gespräch mit Trainer Julian Nagelsmann ist für Neuzugang Sadio Mané ein wichtiger Faktor für seinen Wechsel zum FC Bayern gewesen. «Wir haben uns getroffen, das war sehr wichtig für mich, ihn kennenzulernen und das Projekt kennenzulernen», sagte der 30-Jährige am Mittwoch bei seiner Vorstellung in München. Bei dem Treffen mit Nagelsmann und Sportvorstand Hasan Salihamidzic sei er «fasziniert» gewesen. «Ich habe mich gleich in diesem Projekt gesehen. Ich habe nicht zweimal nachdenken müssen», sagte Mané.

Der Senegalese unterschrieb am Mittwoch einen Vertrag bis 2025 bei den Bayern. Zuvor hatten sich die Münchner mit dem FC Liverpool auf einen Wechsel geeinigt. Dem Vernehmen nach überweisen die Münchner 32 Millionen Euro als Ablösesumme für den Senegalesen nach Liverpool. Der Betrag könnte durch gewisse Zusatzleistungen auf 41 Millionen ansteigen. Der bisherige Vertrag von Mané in Liverpool lief am 30. Juni 2023 aus.

«Ich hatte andere Angebote, aber ich habe immer gedacht, dass der FC Bayern der richtige Verein ist, mich weiterzuentwickeln und Titel zu gewinnen», sagte Mané. Der Kader der Münchner sei stark genug für die kommenden Herausforderungen. «Es gibt keinen Zweifel, dass das eine der besten Mannschaften der Welt ist. Dass ich jetzt hier bin, ist großartig», sagte Mané. (dpa)