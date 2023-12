Doch keine erfreuliche Nachricht für Bayern-Trainer Thomas Tuchel

Von: Florian Schimak

Anfang der Woche hatte man beim FC Bayern auf gute Nachrichten gehofft. Doch Trainer Thomas Tuchel wird offenbar nicht so bald auf einen Rückkehrer setzen können.

Update vom 28. November, 18.10 Uhr: Von wegen erfreuliche Nachrichten für den FC Bayern und Thomas Tuchel! Zwar absolvierte Matthijs de Ligt am Montagmorgen eine erste Laufeinheit nach seiner Innenbandverletzung im Knie, auf eine baldige Rückkehr darf man aber nicht hoffen.

Am Dienstag wurde Tuchel gefragt, ob de Ligt für dieses Jahr noch eine Option sein könnte. „Mein Gefühl sagt nein“, so so der Bayern-Trainer kurz und bündig. Also wird der Rekordmeister lediglich mit Dayot Upameanco und Minjae Kim die ausstehenden Partien bis Weihnachten bestreiten müssen.

Beim Champions-League-Spiel am Mittwochabend gegen den FC Kopenhagen wird Kim aller Voraussicht eine Pause bekommen, da er beim Abschlusstraining am Dienstagnachmittag fehlte. Ihn dürfte Mittelfeldspieler Leon Goretzka, der diese Position in dieser Saison bereits häufiger spielte, ersetzen.

Von wegen erfreuliche Nachrichten für Bayern-Trainer Thomas Tuchel

Erstmeldung vom 27. November:

München – Wer am Montagmorgen freiwillig in München vor dir Tür ging, dem musste man schon fast ein großes Lob aussprechen.

Bei eisigen Minusgraden machte das Aufstehen nämlich wenig Freude. Doch an der Säbener Straße sah man am Vormittag einen fast schon glücklichen Menschen. Das hatte einen guten Grund.

Matthijs de Ligt trainiert nach Verletzung wieder – Bayern-Star absolviert individuelle Einheit

Matthijs de Ligt absolvierte erstmals seit seiner Knieverletzung eine individuelle Einheit auf dem Trainingsgelände des FC Bayern. Die Steigerungs- und Koordinationsläufe machten dann auch bei den niedrigen Temperaturen Spaß.

Gute Nachrichten für Thomas Tuchel! Denn offenbar wird der Niederländer doch noch in diesem Jahr zurückkehren können. Nachdem sich de Ligt beim Peinlich-Aus im Pokal beim 1. FC Saarbrücken (1:2) vor gut vier Wochen eine Innenbandverletzung im linken Knie zuzog, könnte der Abwehr-Star bei den Personalsorgen seines Trainers etwas Abhilfe schaffen.

Erfreuliche Nachrichten für Bayern-Trainer Thomas Tuchel: Matthijs de Ligt läuft wieder

Mit Dayot Upamecano und Minjae Kim stehen dem Rekordmeister aktuell lediglich zwei fitte Innenverteidiger zur Verfügung. Vor allem der Südkoreaner Kim bewegt sich dabei seit Wochen an der Belastungsobergrenze, absolviert jedes Spiel über 90 Minuten.

Erst am Donnerstag kehrte der 27-Jährige von der Länderspielpause aus China zurück – und stand beim 1:0-Erfolg beim 1. FC Köln wieder in der Startelf.

Gerade auch im Hinblick auf das kommende Jahr ist es wichtig, dass de Ligt nun wieder fit wird. Kim ist nämlich ab Januar mit Südkorea bei den Asienmeisterschaften und könnte dem FC Bayern bis Februar fehlen.

Kim weg, de Ligt noch verletzt: FC Bayern sucht Verstärkung in der Abwehr

Daher hatte zuletzt Christoph Freund bereits Transfers in der Winterpause angekündigt. „Wir sind hinten nominell nicht so groß aufgestellt“, sagte der Bayern-Sportdirektor: „Es gibt noch den Afrika-Cup und die Asienmeisterschaft, daher gibt’s einiges zu tun die nächsten Wochen.“

Die Bayern wollen also auf dem Transfermarkt nachlegen und suchen einen Innenverteidiger. Allerdings gibt der Markt aktuell wenig her. Umso erfreulicher ist es, dass de Ligt am Montagmorgen seine ersten Schritte in Richtung Comeback unternahm. Wann genau der Abwehr-Star Trainer Tuchel wieder zur Verfügung stehen wird, steht allerdings noch nicht fest.

Rückkehr von de Ligt? Durchschnaufen in der Pokal-Woche beim FC Bayern

Am Mittwochabend (29. November) steht das vorletzte Gruppenspiel in der Champions League gegen den FC Kopenhagen an. Am Samstag (2. Dezember) ist Union Berlin zu Gast in der Allianz Arena, ehe die Münchner anschließend unter der Woche keine Partie zu absolvieren haben, weil da das Pokal-Achtelfinale stattfindet. Da können die Bayern-Stars mal ein wenig durchschnaufen.

Vielleicht der einzig positive Aspekt vom Pokal-Aus … (smk)