Knöchelverletzung: Thiago fällt beim FC Bayern aus

Es läuft einfach nicht rund beim FC Bayern München. Gerade hat man die Trainerfrage beim deutschen Rekordmeister geklärt, kommt die nächste Hiobsbotschaft: Thiago fällt wohl verletzt aus.

Mittelfeldspieler Thiago hat sich bei der spanischen Fußball-Nationalmannschaft am Knöchel verletzt und wird dem deutschen Rekordmeister Bayern München womöglich zunächst fehlen. Der 26-Jährige reiste nach der gelungenen Qualifikation für die WM 2018 in Russland nicht mit zum sportlich unbedeutenden Auswärtsspiel nach Israel (Montag, 20.45 Uhr). Das teilte der spanische Verband am Samstag mit.

Thiago hatte am Freitagabend beim 3:0 (3:0) gegen Albanien über 90 Minuten gespielt und zum zwischenzeitlichen 2:0 getroffen. Um welchen Knöchel es sich handelt und wie lange Thiago voraussichtlich ausfallen wird, ließen die Spanier zunächst offen.

SID