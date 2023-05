Köln – FC Bayern heute im Live-Ticker: Tuchel rotiert in der Startelf schonungslos

Gegen den 1. FC Köln tat sich der FC Bayern in der Hinrunde schwer. © Sven Hoppe/dpa

Wer wird Deutscher Meister? Der FC Bayern muss gegen den 1. FC Köln gewinnen – und auf einen Dortmunder Patzer hoffen. Das Spiel im Live-Ticker.

Bundesliga, 34. Spieltag: 1. FC Köln – FC Bayern München | Samstag, 15.30 Uhr

| Samstag, 15.30 Uhr Setzt die Tuchel-Elf den BVB mit einem Sieg in Köln unter Druck?

1. FC Köln – FC Bayern München -:- (-:-)

Aufstellung 1. FC Köln Schwäbe - Schmitz, Hübers, Chabot, Hector - Martel, Skhiri - Ljubicic, Kainz, Maina - Selke Aufstellung FC Bayern Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Mazraoui - Kimmich, Gravenberch - Coman, Müller, Sané - Gnabry Tore

Update vom 27. Mai, 14.27 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da! Thomas Tuchel tauscht fleißig durch! Überraschend viele Wechsel in der Startelf. Thomas Müller spielt von Beginn an, Leon Goretzka sitzt nur auf der Bank, für ihn läuft Ryan Gravenberch auf. Noussair Mazraoui bekommt den Vorzug vor Joao Cancelo und beginnt vermutlich auf der linken Verteidigerposition.

Update vom 27. Mai, 14 Uhr: Vor dem Spiel des FC Bayern gegen den 1. FC Köln gibt es einen unfreiwilligen Wechsel, der allerdings keines der beiden Teams betrifft. Sondern den Unparteiischen: Sven Jablonski wird die Partie im RheinEnergie-Stadion leiten. Eigentlich war Felix Zwayer vom DFB vorgesehen, doch der habe sich krank abgemeldet, heißt es.

FC Bayern will titellose Saison verhindern – muss aber auf Mainz hoffen

Erstmeldung vom 27. Mai: Köln – Samstag, 15.30 Uhr – der Tag der Entscheidung ist gekommen: Geht der FC Bayern zum ersten Mal seit elf Jahren wieder titellos aus einer Saison? Am letzten Spieltag hat die Tuchel-Elf keine andere Wahl, als auf Schützenhilfe des FSV Mainz zu hoffen, der BVB muss seinen Titel-Matchball nur noch verwandeln.

Gleichzeitig muss der Rekordmeister in Köln-Müngersdorf seine Pflicht erfüllen und einen Sieg einfahren. Thomas Müller ließ es sich nicht nehmen, mit einem kleinen Psycho-Trick zusätzlich Druck auf Konkurrent Dortmund auszuüben. Doch das bringt alles herzlich wenig, wenn die Münchner wieder selbst Schwierigkeiten gegen den 1. FC Köln haben – wie geschehen im Hinspiel, als Joshua Kimmich kurz vor Schluss gerade noch ausglich.

Bundesliga-Showdown: Erfüllt der FC Bayern in Köln seine Pflicht?

Klar ist: Wirklich viel gewinnen können die Bayern am letzten Spieltag nicht mehr. Es geht schlicht und allein um Schadensbegrenzung. Auch Thomas Tuchel machte daraus keinen Hehl. „Das wird keine Saison mehr, mit der wir zufrieden sind – egal, wie es morgen ausgeht“, stellte der Trainer lapidar fest.

So oder so wird an der Säbener Straße heiß diskutiert werden, wie es nach der Saison weitergeht. Wird es tatsächlich eine titellose Saison, könnte das am Ende den Ausschlag in Richtung personelle Konsequenzen auf der Führungsebene geben. Die Schwäche der Bayern ist gleichzeitig die Freude großer Teile der Fußball-Nation, die nach einem anderen Meister lechzen.

Wird die Party rot oder gelb? Wir begleiten das Spiel der Bayern in Köln hier im Live-Ticker. (epp)