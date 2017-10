Köstner: Bayern? „Jupp hatte schon leichte Zweifel“

Lorenz-Günther Köstner kennt Jupp Heynckes seit über vier Jahrzehnten. Im Interview spricht er über alte Gladbacher Zeiten, die Ziele seines alten Gefährten beim FC Bayern, Jürgen Klopps Demut, Glanz in den Augen und Thomas Müller auf der Zugspitze.

München – Lorenz Köstner ist gerade auf dem Weg zu einem Trainerseminar in Hoffenheim, aber beim Thema Jupp Heynckes nimmt er sich gerne Zeit für ein Gespräch. Der 65-jährige Trainer, der die SpVgg Unterhaching in die Bundesliga führte, kennt den neuen, alten Coach des FC Bayern seit über vier Jahrzehnten. Im Interview erläutert er, wie Heynckes tickt.

Herr Köstner, waren Sie überrascht, als Sie hörten, dass Heynckes noch mal bei Bayern einspringt?

Köstner: In gewissem Maße waren wir das alle. Aber ich war sofort optimistisch. Ich habe ihm gleich in einer WhatsApp geschrieben, dass man, wenn man so wie er immer alle Aufgaben mit großer Freude angeht, alles bewerkstelligt. Angerufen habe ich ihn nicht, er hat zu viel Trubel momentan.

Was treibt ihn an?

Köstner: Er will wie wir alle Erfolg haben. Aber nicht jeder kann so einen Weg wie er einschlagen. Das ist ihm bewusst. Ich habe die Pressekonferenz am Montag verfolgt, da konnte man klar raushören: Jupp ist ein zutiefst dankbarer Mensch. Das ist sein Antrieb: Dankbarkeit. Früher war er vom Ehrgeiz zerfressen, das hat ihn aber manchmal sogar gehindert. In den letzten Jahren wurde er lockerer. Er ist ein ungeheuer sozialer Mensch, du kannst ihn immer anrufen für Ratschläge oder wenn es dir schlecht geht. Er will zurückzahlen. Als er mit Bayern 2012 drei Mal Zweiter wurde und dann noch das eine Jahr draufsetzen durfte, das mit dem Triple endete: Das vergisst er den Bayern nicht. Vor allem Uli Hoeneß nicht. Unsere Generation tickt so: Niemals vergessen, was man zu verdanken hat. Jupp hilft, er will immer zurückschenken.

Sie beide kennen sich, seit Sie 1973 vom VfB Helbrechts zu Mönchengladbach kamen – wie war Heynckes als Spieler, hat er sich da auch schon um die Jüngeren gekümmert?

Köstner: Er hat sich von Anfang an um Jüngere gekümmert. Da war der große Heynckes, da gab es Vogts, Simonsen, Bonhof, Stielike – da war man beeindruckt. Es war das erste Jahr ohne Netzer, beim Probetraining war er aber noch da. Ich gab mir Mühe, hielt die Augen und Ohren offen, Jupp hat das registriert und sagte mir: „Pass auf, der Alte – damit meinte er Trainer Hennes Weisweiler – will nur das Beste! Hör’ ihm zu, saug’ das auf – und von uns kriegst du die Hilfe. Aber du musst zuhören und was annehmen!“ Weisweiler war hart in der Ansprache, aber Heynckes war von Beginn an hilfsbereit. Er wurde mit neun Geschwistern groß, das merkt man ihm an. Er war nie überheblich.

„Jupp ruht in sich. Das ist auch das Geheimnis seines Erfolges“

Wie ist die Männerfreundschaft von Uli Hoeneß und ihm zu erklären?

Köstner: Dass es überhaupt zur Triplesaison gekommen ist, wiegt in dem Zusammenhang mehr als das Triple selbst. Heynckes weiß, dass er es Hoeneß zu danken hat. Und was will er denn verlieren? Es kann ihm keiner mehr etwas nehmen. Er wird alles einbringen, um den FC Bayern wieder in ruhiges Fahrwasser zu bringen. Das wird er mit Freude angehen, nicht mit Verbissenheit. Er weiß auch, dass viereinhalb Jahre vergangen, dass Spieler wie Ribery und Robben älter geworden sind. Er hatte schon leichte Zweifel, das konnte man auch heraushören. Jupp ist nicht blauäugig und ich glaube nicht, dass es schiefgehen wird. Das Triple ist nicht jederzeit wiederholbar, aber das wissen sie bei Bayern alle. Und beide Seiten wissen, dass sie sich voll aufeinander verlassen können.

Was bringt Heynckes auf die Palme?

Köstner: Unehrlichkeit. Früher hat ihn auch Respektlosigkeit auf die Palme gebracht. Aber er ist gelassener geworden. Wissen Sie, was ihn mal tief getroffen hat? Als er in späten Jahren als Coach in Gladbach entlassen wurde. Aber auch da hat er Größe gezeigt, als er zum Beispiel seinen Dienstwagen frisch gewaschen und vollgetankt vor der Geschäftsstelle geparkt hatte. So etwas sollte Normalität sein, ist es aber heute leider nicht mehr. Jupp ruht in sich. Das ist auch das Geheimnis seines Erfolges.

Was ist ihm mit dem FC Bayern zuzutrauen?

Köstner: Jupp sieht das Potenzial der Bayern. Der Kader ist ja weiterhin sehr gut. Er muss Stabilität reinbringen. Dortmund spielt bis jetzt eine überragende Saison, es wird bei fünf Punkten Rückstand nicht einfach, die Borussen wieder von der Tabellenspitze zu vertreiben. Ich denke, die zwei Spiele gegen Celtic Glasgow werden, bei allem Respekt, kein Problem, aber schon im Pokal gegen Leipzig musst du dich beweisen. Und auch das erste Spiel am Samstag gegen Freiburg ist keine leichte Aufgabe. Freiburg ist immer schwer zu bespielen, und bei Bayern kamen diese Woche erst die Nationalspieler zurück. Eine kleine Leistungsexplosion ist zwar zu erwarten, auf Knopfdruck wird es aber auch nicht gehen. Die Spieler müssen auf jeden Fall wieder mehr tun. Wenn Jupp am Ende eine gefestigte Mannschaft aufgebaut hat, ist das aller Ehren wert.

Hoeneß sagte mal, die Spieler rennen für Heynckes auf den Kilimandscharo. Tun sie für ihn alles?

Köstner: Sie sind selbst in der Pflicht. Was man so liest, haben sie sich immer wieder über Carlo Ancelotti beschwert. Sie müssen also jetzt zeigen, dass sie es besser können. Es sind Dinge vorgefallen, die passieren unter dem Trainer Heynckes nicht. Ein Robert Lewandowski hat zum Beispiel seine Kollegen nach der Saison öffentlich kritisiert – dabei hätte er die Sache in der Kabine ansprechen müssen. Heynckes kommt an die Spieler, an die Persönlichkeiten besser ran. Auch deshalb war es richtig, jetzt auf seine Erfahrung zu setzen.

Müller? „Jupp wird ihm wieder zu mehr Lockerheit verhelfen“

Bekommt er auch das Sorgenkind Thomas Müller wieder hin?

Köstner: Müller ist wieder hinzukriegen, auf jeden Fall. Pep Guardiola hatte ihn auch schon mal verloren, und dann kam er wieder in die Spur. Müller war in keiner glücklichen Lage, es war sogar verzwickt. Er musste sich sehr oft zurückhalten, viel schlucken. Jupp wird ihm wieder zu mehr Lockerheit verhelfen. Und Müller muss ja gar nicht auf den Kilimandscharo rauf – die Zugspitze reicht doch schon, er hat ja seine Klasse. Jupp wird ihm das vermitteln.

Ist Bayern jetzt ein Seniorenclub – oder anders gefragt: Darf man den nicht unterschätzen?

Köstner: Ich sammele alles, was so geschrieben wird und hefte es ab. Und in ein paar Monaten vergleiche ich, was dann so geschrieben wird. Alt oder jung ist nicht entscheidend – Emotion muss dabei sein. Sehen Sie, daher haben auch ein Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge immer mal ihre Differenzen: Weil sie ihre Sache mit Emotionen vertreten. Oder ein Ribery wirft sein Trikot, das gefällt keinem Trainer – aber da erkennt man auch, dass es kocht. In der Regel wissen die älteren Spieler, was sie brauchen und was fehlt. Unter Ancelotti hat ihnen offenbar etwas gefehlt.

Ist die Entscheidung pro Heynckes ein Zeichen, dass junge Trainer nicht das Nonplusultra sind?

Köstner: Das würde ich nicht pauschalisieren. Julian Nagelsmann ist zum Beispiel ein unbestritten guter Trainer. Die Bayern haben sich für einen Vertrauten entschieden, das spricht jetzt aber nicht gegen die jüngeren Trainer. Erfahrung ist natürlich nicht so einfach zu ersetzen. Gerade bei einem Klub wie dem FC Bayern.

Was sollte im Sommer passieren – frischer Wind, oder weiter Heynckes . . .

Köstner: . . . was ist frischer Wind? Er wird immer ganz jungen Trainern zugesprochen. Jürgen Klopp würde auch frischen Wind reinbringen können. Er würde andere Akzente setzen, hätte eine andere Ansprache. Er hat mit Dortmund in Deutschland Titel geholt, in Liverpool Auslandserfahrungen gesammelt wie Jupp früher in Spanien. Er käme mit einer ganz anderen Demut zurück in die Bundesliga. Die Bayern sollten vielleicht Jupp mit in die Entscheidung einbeziehen. Glauben Sie mir: Er hat den Fußball genau verfolgt, hat sich wie ich auch Notizen gemacht. Als Älterer lernst du nie aus. Ich war im Trainingslager bei Pep Guardiola und habe auch aufgesaugt, was der Mann macht. Frischer Wind? Ich sage: Es geht immer um das Glänzen in den Augen. Manche sehen das nur bei den Jungen. Ich habe das Glänzen in den Augen jetzt auch bei Jupp gesehen. Die Bayern haben nun in erster Linie auch die nötige Zeit gewonnen, um den richtigen Nachfolger zu finden.

Wie geht es bei Ihnen persönlich weiter?

Köstner: Ich war jetzt zwölf Tage in der Fußballschule von Alexander Strehmel in den USA und will mich einbringen. Ich schaue Fußball von den unteren bis zu den oberen Klassen. Und wenn sich ein Trainer-Job ergibt, bin ich bereit. Denn auf dem Platz zu stehen, das fehlt mir schon. Ganz ehrlich.

Interview: Andreas Werner