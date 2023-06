„Komm mit mir an den Strand“ – Bayern-Star Giulia Gwinn sendet verwirrende Urlaubsgrüße

Von: Florian Schimak

Bayern-Star Guilia Gwinn verpasst die Frauen-WM 2023 verletzungsbedingt. Für die 23-Jährige kein Grund zum Trübsal blasen.

München – Sie hatte gekämpft. Sie hatte gehofft. Sie hatte gearbeitet wie eine Wilde. Am Ende aber hat es nicht gereicht.

Mit aller Macht und im letzten Moment wollte Giulia Gwinn noch auf den WM-Zug aufspringen. Doch die Frauen-WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) findet ohne den Star des FC Bayern statt.

Giulia Gwinn Geburtsdatum: 2. Juli 1999 (23 Jahre) Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2025) Position: Rechtsverteidigerin Länderspiele (Tore): 33 (3)

Giulia Gwinn fährt nicht zur Frauen-WM 2023: „Ein paar Tage darf man traurig sein“

Nach ihrem Kreuzbandriss im Herbst 2022 schuftete die 23-Jährige zwar wie wild an ihrem Comeback. Im Mai absolvierte sie gar erste Teile des Mannschaftstrainings. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg aber nominierte Gwinn letztlich nicht für das Ozeanien-Turnier.

„Ein paar Tage darf man traurig und enttäuscht sein, dann sollte aber definitiv der Stolz über die weitere erfolgreich absolvierte Reha überwiegen“, schrieb der Bayern-Star auf Instagram, als feststand, dass ihr großer Traum zerplatzt war.

Giulia Gwinn macht Urlaub auf Zypern mit Freund Constantin Frommann

Groll aber wollte Gwinn keinen hegen. „Es klingt für Außenstehende wahrscheinlich so ein bisschen dahergesagt: Aber der persönliche Austausch mit der Bundestrainerin im Vorfeld der Nominierung war immer auf Augenhöhe und von großem gegenseitigen Respekt geprägt“, schrieb sie: „Vielleicht ist diese gemeinsame Vernunftsentscheidung mit Blick in die Zukunft genau richtig.“

Über drei Wochen ist ihr WM-Aus nun her. Von Trübsal blasen ist bei Gwinn aber keine Spur mehr. Viel mehr lud die Rechtsverteidigerin ihre Akkus im Urlaub auf. Gemeinsam mit Freund Constantin Frommann verbrachte das Paar einige schöne Tage auf Zypern.

„Komm mit mir an den Strand“ – Bayern-Star Giulia Gwinn mit besonderen Urlaubsgrüßen

Von dort aus versorgte sie ihre Follower und Fans auch mit reichlich Urlaubsbildern. Egal ob Instagram-Story oder herkömmliche Posts, Gwinn zeigte sich gerne beim Genießen des Sonnenbads oder auf dem Weg zum Strand.

Wen sie allerdings meinte, als sie auf Instagram postete: „Come with me to the beach“ (dt.: „Komm mit mir an den Strand“), ist bislang nicht überliefert. Die Zeile versah sie noch mit einem Delphin-Emoji. Zusehen ist Gwinn auf den Bildern, wie sie in einem weißen Leinenhemd, lässiger Sonnenbrille und abgeschnittener Jeans-Shorts eine einladende Geste macht. Im Hintergrund ist zwischen den Palmen das Meer zu sehen.

Giulia Gwinn (r.) feierte mit den Bayern-Stars auf dem Marienplatz die Doppel-Meisterschaft. © IMAGO/Karsten Lauer

Giulia Gwinn feiert Meisterschaft mit FC Bayern auf dem Marienplatz

Ihre Fans begeisterte sie mit diesem Post. „Guilia unter Palmen. Wie schööön“, schrieb ein Anhänger. Ein anderer antwortete auf Gwinns Aufforderung: „Aber nur, wenn du einen Fußball mit dabei hast. Auf ein schönes Strandfußballspiel.“

Andere Fans freuten sich, Gwinn so glücklich zu sehen. Denn trotz der bitteren WM-Pille hat die Abwehrspielerin in den letzten Wochen einen guten Grund zum Jubeln. Mit dem FC Bayern holte sich die Deutsche Meisterschaft und feierte anschließend mit den Männern des Rekordmeisters auf dem Rathausbalkon des Marienplatzes in München den doppelten Titelgewinn.

Bei solche vielen Erfolgen und einem so tollen Urlaub kann Gwinn die WM-Enttäuschung auch ganz schnell verarbeiten. (smk)