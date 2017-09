Kommentar: Der FC Bayern ist noch lange nicht rehabilitiert

Jetzt erst recht: Das hat beim FC Bayern gegen Mainz geklappt. Rehabilitiert ist der Rekordmeister damit aber noch nicht. Ein Merkur-Kommentar.

„Momentaufnahme“, das ist ja eines dieser Unworte im Bundesliga-Zirkus. Und je früher die Saison, desto mehr Momentaufnahmen produziert der Spieltag. Die schönste der vierten Runde ist die von Hannover 96, der Traumstart für den Aufsteiger ist eine dieser Geschichten, die irgendwie so gut wie jeder gerne verfolgt. Damit hat sie zumindest eine Sache gemein mit jener des zuletzt kriselnden FC Bayern. Die ganze Liga hat nach München geblickt, teils amüsiert, vor allem hoffnungsfroh. Und jetzt ist alles vorbei? Oder aus Münchner Sicht: Alles wieder gut?

Zumindest haben die Münchner gezeigt, dass Teamgeist und Spielwitz ihnen in den vergangenen Monaten nicht vollends abhanden gekommen sind. Wenn sich die Stars zusammenraufen, als Einheit funktionieren, setzt sich Qualität durch. Und wenn Carlo Ancelotti die richtige Aufstellung wählt, ist dieser FC Bayern national ein Selbstläufer. Trotzdem ist der Rekordmeister noch lange nicht rehabilitiert. Zu tief sind die Risse im Fundament, zu unterschiedlich die persönlichen Interessen der Schlüsselfiguren. Ein erstes Zwischenfazit wird nach den nun folgenden englischen Wochen, eine seriöse Beurteilung der Arbeit aber erst im kommenden Frühjahr möglich sein.

FC Bayern München: Am Dienstag wartet Schalke 04

Wie schnell sich das Momentum ändern kann, zeigt auch die Lage beim kommenden Gegner. Hätte Schalke die Bayern am Wochenende empfangen, wären zwei Krisenklubs aufeinander getroffen. Wenn die Partie morgen Abend angepfiffen wird, begegnet man sich hingegen in kollektiver Hochstimmung. Mit „breiter Brust“ wollen die Gelsenkirchner den Branchenführer empfangen, zumindest tabellarisch steht man auf Augenhöhe. Eine weitere Parallele: Bis vor einer Woche wurde bei beiden Klubs der Verlust der Identität angemahnt. Ein Mal gut gespielt und gewonnen – schon ist auch im Umfeld Ruhe im Karton.

Manchmal geht’s im Fußball ganz einfach, aber meist lohnt sich der Blick zurück mit ein bisschen Abstand noch mal. Einer, der das besonders gut weiß ist Hannovers Trainer Andre Breitenreiter. 2014/15 führte er mit Aufsteiger Paderborn nach vier Spieltagen die Tabelle an und stieg am Ende als Tabellenletzter ab. „Momentaufnahme“ – er weiß, was das bedeutet.