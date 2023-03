Kommentar zur Bayern-Situation: Furchteinflößend – BVB hat gute Argumente

Von: Hanna Raif

Der FC Bayern verpatzt in Leverkusen die Tabellenführung. Die kommenden Gegner BVB und Manchester City stimmen sich auf die heiße Saisonphase ein. Ein Kommentar.

München – Der Reiseplan des FC Bayern München zum Spiel in Leverkusen sah für den Samstag äußerst günstige Zeiten vor. Zum Abflug um 17.15 Uhr waren die ersten Bundesliga-Spiele grad rum, und als der Tross eine gute Stunde später in Köln landete, tat er dies genau pünktlich. 18.30 Uhr: Anpfiff der Partie Dortmund gegen Köln, 18.45 Uhr: Anpfiff des Viertelfinals im FA-Cup zwischen Manchester City und Burnley.

Wer wollte, konnte also parallel verfolgen, wie sich die großen Gegner auf die heiße Saisonphase einstimmen. Sechs BVB-Tore, sechs ManCity-Tore, zusammengefasst: eindrucksvoll. Oder – aus Sicht des FC Bayern, der am Tag danach die Tabellenführung verlor, eher: furchteinflößend.

FC Bayern gegen BVB: Chronische Langeweile-Nörgler sind wieder am Ball

Egal, welche Perspektive man einnimmt: Die Vorfreude darf, ja, muss eigentlich, steigen. Und dass der Spielplan heuer den perfekten Spannungsbogen bietet, tut sein Übriges.

Während Nico Schlotterbeck, Marius Wolf und Emre Can in den kommenden Wochen erst mal gemeinsam mit Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich und Jamal Musiala das Projekt Krisenbewältigung beim DFB forcieren, haben sie es zuvor schon getrennt voneinander geschafft, dass der Fußball auf Klubebene derzeit so viel Spaß wie lange nicht mehr macht. Selbst die chronischen Langeweile-Nörgler sind wieder am Ball – und hoffen im direkten Duell in zwei Wochen auf den BVB. Vier Punkte Vorsprung – das wäre Wahnsinn!

Kommentar zur Bayern-Situation vor den Spielen gegen Dortmund und Manchester City. © Thomas Thienel/dpa

Vier Punkte Rückstand auf BVB? FC Bayern droht Horror-Szenario

Gedanken wie diese begleiten jeden deutschen „Clasico“, Jahr für Jahr kann der BVB entweder „Druck ausüben“, hat die „letzte Chance“ oder aber gar den „Big Point“ auf dem Fuß. Am Ende ist – auch das ein wiederkehrendes Phänomen – die Enttäuschung groß. Auch heuer ist das übliche Szenario (hoher Bayern-Sieg) nicht ausgeschlossen.

Aber man darf trotzdem vorab festhalten, dass es selten so viele Anhaltspunkte für einen (titel-)reifen BVB gegeben hat wie im Jahr 2023. Die Bayern sind mal grandios, mal eben nicht – und die Dortmunder Truppe ist mutig, selbstbewusst; unbekümmert und erwachsen zugleich. Gepaart mit der neuen Qualität, Rückschläge gemeinsam zu meistern, ist das ein Pfund.

ManCity-Star Erling Haaland kann FC Bayern gegen Ex-Klub BVB ansehen

Auch City-Star Erling Haaland wird am 1. April zusehen. Wenn um 18.30 Uhr angepfiffen wird, ist seine Partie gegen Liverpool schon vorbei. Tabellenführer ist ManCity dann sicher nicht – Arsenal hat genug Vorsprung.