Kommentar zum Personalbeben an der Bayern-Spitze: Zeitpunkt „mindestens unglücklich“

Von: Hanna Raif

Das Pfingst- und Meisterschaftswochenende des FC Bayern wurde von einem Personalbeben überschattet. Ein Kommentar.

München - Man stelle sich mal vor, dass das, was man am Samstag mal kurz befürchten musste, tatsächlich eingetreten wäre. Noch in Köln, keine zwei Stunden nach Abpfiff dieser irren Meister-Entscheidung zugunsten des FC Bayern, hatte Hasan Salihamidzic in seinem recht emotionalen Abschieds-Interview nicht nur den höchstselbst gefeuerten Trainer Julian Nagelsmann zur offiziellen Meisterfeier eingeladen, sondern war auch davon ausgegangen, im Laufe des Abends noch gemeinsam mit Oliver Kahn anzustoßen.

Oliver Kahn Alter: 53 Jahre (15. Juni 1969) Ehemalige Profi-Stationen:\t Karlsruher SC, FC Bayern München Spiele für den FC Bayern: 632

Passt ins Bayern-Bild: Sportlicher Erfolg wird politisch überlagert

Was für ein herrlich abstruses Bild hätte dieses Trio in der Münchner „Motorworld“ abgegeben! Drei entlassene Männer, einer schweigsam, einer friedvoll, einer tobend? Dazu ein paar Gläser – „Auf uns“? „Auf den FC Bayern“? „Auf dass es vorbei ist“? Diese finale Pointe ist ausgeblieben, aber auch ohne das Motiv für die Geschichtsbücher hat das Pfingstwochenende eine Saison, die selbst beim schlagzeilenträchtigen FC Bayern ein Novum war, zum besten Hollywood-Stoff werden lassen. Dass es der Verein dabei selbst geschafft hat, den unverhofften sportlichen Erfolg in Sekundenschnelle politisch zu überlagern, passte zu jenem Bild, das der Branchenprimus in diesem Fußballjahr 2023 abgegeben hat.

Der Umbruch an der Spitze war zwingend notwendig, das steht außer Frage. Ablauf und Zeitpunkt des großen Knalls aber wurden mit Recht irgendwo zwischen „unwürdig“ und „respektlos“ eingestuft. Bei „mindestens unglücklich“ pendelten sich die Reaktionen ein, je mehr über die Umstände – saubere Trennung, wütender Kahn, Fokus auf die Spieler – bekannt wurde.

Drei entlassene Bayern-Funktionäre stoßen gemeinsamen auf den Titel an? Zu dieser finalen Pointe kam es am Pfingstwochenende nicht mehr. © Ulrich Wagner/imago/Achim Frank Schmidt

Herausforderungen sind nicht kleiner geworden

Dass Entlassungen selten geräuschlos über die Bühne gehen, ist bekannt. Und auch die Frage nach der Alternative muss gestellt werden. Denn wäre es wirklich so viel besser gewesen, Salihamidzic und Kahn ahnungslos mitfeiern zu lassen, um ihnen drei Tage später die Papiere in die Hand zu drücken? In Zeiten wie jenen, die der FC Bayern da gerade erlebt, gilt mehr denn je: Wie man’s macht, macht man’s verkehrt. Aber vielleicht liegt in diesem Umstand genau die Chance für die Zukunft. Alles auf null, Blick nach vorne. Denn da gibt’s genug zu tun.



Es wäre vermessen zu glauben, dass der Austausch zweier prominenter Gesichter reicht, um dem eigenen Anspruch auf und neben dem Platz wieder gerecht zu werden. Es braucht Stabilität und klare Visionen; es braucht Mentalität und auch harte Entscheidungen. Die Herausforderungen - kostspielige Abfindungen, ein überteuerter Transfermarkt, ein vakanter Sportvorstand-Posten und ein angeknackstes Image - sind seit dem Wochenende nicht kleiner geworden. Gelingt es, sie anzupacken, hat das Meisterfoto der Bosse im kommenden Jahr Potenzial für die Geschichtsbücher. Gelingt es nicht: allerdings noch mehr. (Hanna Raif)