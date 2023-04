Kommentar zu Tuchel als Bayern-Trainer: Rückkehr zum Mia-san-mia

Von: Manuel Bonke

Thomas Tuchels erste Wochen als Bayern-Trainer waren turbulent. tz-Chefreporter Manuel Bonke kommentiert sein bisheriges Auftreten.

München – Thomas Tuchel wirkte kurzzeitig verwirrt, als er einen Tag vor dem bitteren Königsklassen-K.o. gegen Manchester City von einem englischen Reporter nach dem „Demise“ des FC Bayern gefragt wurde. Obwohl der Trainer des deutschen Rekordmeisters durch seine Amtszeit beim FC Chelsea hervorragendes Englisch spricht, fehlte ihm diese Vokabel in seinem Wortschatz. Übersetzt ins Deutsche bedeutet „Demise“ so viel wie Absturz.

Bayern-Trainer Tuchel: „Sprich mit anderen Leuten“

Nachdem Tuchel sich den Begriff erklären ließ, entgegnete er, wie der Fragensteller denn auf diese durchaus steile These komme? Er habe mit vielen Leuten in München gesprochen, antwortete der Engländer. „Sprich mit anderen Leuten“, sagte Tuchel lachend um anschließend zu erklären, dass sich der Klub nicht im Absturz befinde: „Wir sind in einem Wechsel. Viele Spieler sind gegangen, im Management gab es Änderungen.“

Trotzdem habe der Verein zehnmal hintereinander die Meisterschaft gewonnen und stand in den letzten drei Jahren stets im Viertelfinale der Champions League: „Wenn das ein Klub im Absturz ist, würden wahrscheinlich viele Vereine gerne abstürzen. Ich arbeite in einem starken Verein mit großen Ambitionen.“

Tuchel lebt seinen Job als Bayern-Coach

Wie hoch die Ansprüche an sich selbst und seine Mannschaft sind, war beim bitteren Viertelfinal-Aus gegen Manchester City am Mittwochabend deutlich zu sehen und bis auf die obersten Rängen zu spüren. Vor allem in den ersten 45 Minuten, denen aus Bayern-Sicht vor allem eines fehlte: ein Tor.

Tuchel lebte in der Coaching-Zone ab der ersten Minute vor, wie man Leidenschaft auf den (Neben)Rasen bringt. Er gab sich mit keiner Aktion zufrieden – egal von der eigenen Mannschaft, vom Gegner oder vom Schiedsrichtergespann.

Ihm kauft man diese Emotionen zweifelsohne ab, die er vorlebt, um seiner Mannschaft wieder das Mia-san-mia-Selbstverändnis einzuhauchen. Dafür schreckte er gegen City auch nicht zurück, erneut Thomas Müller zum Wohle seiner Spielidee zu opfern – die erneut wegen individueller Fehler seiner Stars nicht aufging.

Tuchel als neue Hoffnung auf Kontinuität auf dem Trainerstuhl der Bayern

Doch dieses Vorhaben braucht freilich Zeit. Und die hatten die Bayern-Trainer der jüngeren Vergangenheit allesamt nicht. Vielen Mitarbeitern war bei der Rückkehr von Guardiola jedoch anzumerken, dass sie sich nach dieser Kontinuität auf dem Trainerstuhl sehnen. Die Hoffnung hierfür heißt nun Thomas Tuchel.