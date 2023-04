Tuchel lebt das Mia san mia: Neuer Bayern-Trainer mit cleverer Kommunikation

Von: Manuel Bonke

Beim FC Bayern ist Thomas Tuchel auf Julian Nagelsmann gefolgt. Das zuletzt viel diskutierte Mia san mia ist auch an dieser Personalie zu beobachten.

München – Thomas Tuchel ist das Beste, was dem FC Bayern in der aktuellen Situation passieren konnte. Mit klaren Ansagen und charmanten Aussagen beruhigt er sowohl intern als auch extern den im Fußballjahr 2023 vor sich hin brodelnden Klub. Selbst der Ausfall des einzigen echten Stürmers im Kader bringt ihn nicht aus der Ruhe - wohl wissend, dass die Münchner im Transfersommer auf dieser Position nachjustieren müssen.

Thomas Tuchel Geboren am 29. August 1973 in Krumbach Bisherige Vereine: Mainz 05, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, FC Chelsea, Bayern München

Tuchel zeigt sich beim FC Bayern als cleverer Kommunikator

Dass Tuchel ein cleverer Kommunikator ist, zeigt sich auch an seinen Aussagen nach dem Pokal-Aus gegen den SC Freiburg. Zwar fordert er öffentlich eine Reaktion seiner Mannschaft, tat das aber mit Bedacht - und nahm sie nicht plump in die Pflicht, wie es so mancher Vorgänger in der Vergangenheit tat.

Das klang am Karfreitag wie folgt: „Es kommt schon darauf an, dass wir eine Widerstandsfähigkeit und Biss zusammen entwickeln als Mannschaft. Da haben wir auf jeden Fall noch Luft nach oben. Form und Selbstverständnis kommen aber nur zurück, wenn wir positiv bleiben.“

Tuchel strahlt Souveränität aus

Der neue Mann strahlt bisher eine natürliche Souveränität und Autorität aus und es bleibt aus Sicht der Führungsetage um CEO Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamdizic zu hoffen, dass Tuchel diese Art beibehält. Es zeigt nämlich, dass er das Mia san mia nach wenigen Wochen bereits verinnerlicht hat.

Als Mia san mia bezeichnet man bekanntlich das Münchner Selbstverständnis, mit einer gesunden Arroganz erfolgreich zu sein. Je mehr über diese Attitüde in der Öffentlichkeit gesprochen und diskutiert wird, desto mehr bröckelt sie. Es ist freilich ein Leichtes, der neuen Chefriege um Kahn, Salihamidzic und Herbert Hainer nach den Abgängen der langjährigen Bayern-Patrone Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge das Mia-san-mia-Gefühl abzusprechen.

Kahn möchte sich beim FC Bayern von Rumenigge abheben

Zumal Kahn seinen FC Bayern bewusst anders führen möchte als Rummenigge, um sich dadurch von seinem Vorgänger abzuheben.

Verständlich, immerhin schreiben wir das Jahr 2023 nicht 2013. Trotzdem sollten Kahn & Co. bedenken, dass früher nicht alles schlechter war - und man Altbewährtes neu entdecken kann.

Bei Rummenigge und Hoeneß hatten die Spieler stets das Gefühl, dass ihre Sorgen Gehör finden - manchmal waren die Granden vielleicht zu fürsorglich. Doch für das Mia-san-Mia-Gefühl war dieses Gluckentum stets elementar wichtig. (Manuel Bonke)