Kommentar: Carlo weiß, wann’s ums Ganze geht

Bayern-Trainer teilt sich Saison richtig ein

München - Der FC Bayern überwintert auf Platz eins. Dennoch ist bei den Roten noch Luft nach oben. Das ist für Teams von Carlo Ancelotti aber nicht einmal ungewöhnlich.

Weihnachten ist gerettet! Gratis-Glühwein in der Allianz Arena, eine 15-minütige 3D-Show auf dem Rasen und der FCB Weihnachtsmeister - mehr braucht der Bayernfan nicht, um froh ins neue Jahr zu starten. Und was gibt es Schöneres, als den Red Bull trinkenden Grinch auch noch am letzten Spieltag vor der Winterpause zu deklassieren und die Verhältnisse hierzulande geradezu­rücken? Genau: nichts!

Und nun? Stehen vier Wochen Pause an, in denen der FCB zwar traditionell von der Tabellenspitze grüßt und in sämtlichen Wettbewerben mit von der Partie ist. Gerade für Carlo Ancelotti stehen aber auch vier Wochen an, in denen der italienische Mister sich etwas einfallen lassen muss.

FCB war supersupersuper

Vergangenes Jahr sah die Situation vor dem neuen Jahr zwar genauso aus, anders als aktuell unter Ancelotti spielte der FCB aber nicht nur gut, sondern supersupersuper. Pep Guardiola, die Fußballbesessenheit, Sie wissen schon!

Unter Carletto sind die Bayern aber auch nach einem halben Jahr noch nicht ins Rollen gekommen. In der Königsklasse qualifizierte man sich zwar fürs Achtelfinale, allerdings nur als Gruppenzweiter. In der Liga geht man ebenfalls als Weihnachtsmeister in die Pause, drei Punkte sind aber auch hier kein Polster, das einen mit Ruhe in die Rückserie starten lässt. Muss man sich etwa Sorgen machen?

Erst im Frühjahr zählt‘s

Nicht doch! Ancelotti hat bereits bei seinen vorherigen Trainerstationen bewiesen, dass er ganz genau weiß, wann es aufs Ganze geht: im Frühjahr, dann, wenn die Titel vergeben werden. Anders als Pep hat der Mister bereits in der Hinrunde darauf geachtet, dass kein Spieler über die Belastungsgrenze geht und der gesamte Kader mit dem nötigen Sprit in den zweiten Teil einer für ihn hoffentlich noch sehr langen Saison geht.

Aber: Der Trainer muss nach wie vor den Schlüssel finden, der den FC Bayern wieder zu jener Maschine werden lässt, die er in den vergangenen vier Spielzeiten war. Ob das am besten mit einem 4-3-3 funktioniert oder doch eher mit dem traditionellen 4-2-3-1, muss Ancelotti austüfteln. Wo genau er noch die ein oder andere Stellschraube anziehen muss, kann er beim Trainingslager der Roten in Katar herausfinden. Danach muss der FCB aber endgültig rollen. Am besten bis ins CL-Finale am 3. Juni.

José Carlos Menzel López