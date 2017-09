Kommentar zum FC Bayern: Das sollte Carlo zu denken geben

In seinem Kommentar zum FC Bayern München erklärt tz-Redakteur José Carlos Menzel López: Das sollte Trainer Carlo Ancelotti zu denken geben.

Über die Methoden eines Trainers lässt sich ja gut und gern diskutieren, vor allem wenn der in München beschäftigt ist. Fakt ist: Mit Ausnahme des 4:0 gegen sehr schwache Mainzer hat der Rekordmeister bislang nun wirklich keine Feuerwerke abgebrannt diese Saison.

Und Fakt ist auch: Der Schuldige ist da schnell ausfindig gemacht. Der Mann im Kreuzfeuer heißt Carlo Ancelotti, und der nimmt das gerne an. So sind schließlich die Mechanismen des Geschäfts. Zum Problem wird das Ganze erst dann, wenn auch die Mannschaft ihre Zweifel mit dem Trainer hat, was aktuell ja nicht zu überhören ist.

Keine Stunde nach dem 4:0 des FC Bayern München gegen Mainz trat Arjen Robben vor die Presse und legte ein Plädoyer für Thomas Müller hin, der gegen 05 ein Tor erzielt und eines aufgelegt hatte. Eben jener Thomas Müller, den Ancelotti gerne auch mal auf die Bank setzt. Dass sich der Holländer derart deutlich für seinen Sturmkollegen einsetzt und nach seinem eigenen Treffer eigens zur Bank lief, um den gescholtenen Ribéry nach seinem Trikotwurf zu umarmen, kommt mit Sicherheit nicht von ungefähr. Und sollte vor allem Ancelotti zu denken geben.

FC Bayern München: Carlo wird seine Herangehensweise nicht ändern

Dabei ist es nicht das erste Mal in seiner glanzvollen Karriere, dass der Italiener scharf kritisiert wird. Gerade in seiner Zeit bei Real Madrid wurde der 58-Jährige des öfteren für seine zu lasche Führungsweise kritisiert, verwies darauf aber auf seine drei CL-Titel und die Sache war gegessen. Beim Rekordmeister sieht das anders aus. Hier bekommt Carlo nämlich nicht nur von der bösen Presse die Breitseite ab, sondern allem Anschein nach sind auch seine Spieler nicht einverstanden mit dem, was er so macht.

Bestes Beispiel dafür: Die Causa Renato Sanches, der oft zu spät ins Training kam, von Ancelotti dafür aber nicht bestraft wurde. Bei Spielern und Bossen kam das überhaupt nicht gut an, auf tz-Nachfrage erklärte der Mister jedoch, dass für Sanktionen in der Mannschaft nicht er, sondern die sportliche Führung aka Hasan Salihamidzic verantwortlich sei.

Fest steht: Carlo wird seine Herangehensweise nicht ändern. So sieht seine Philosophie aus, so war er erfolgreich. Bekommt er die Spieler nicht auf seine Seite, wird er das in München jedenfalls nicht sein.