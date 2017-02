Kommentar zum NLZ der Bayern: Identifikation und frischer Wind

München - Jochen Sauer und Hermann Gerland sollen als Leiter des Nachwuchsleistungszentrum für frischen Wind in der Bayern-Jugend sorgen. Eine aussichtsreiche Besetzung, findet tz-Redakteur Manual Bonke.

Das stolze Sümmchen von 70 Millionen Euro lässt sich der FC Bayern sein neues Nachwuchsleistungszentrum kosten, im Sommer wird die Akademie an der Ingolstädter Straße eröffnet. Wer so viel Geld für die Jugend ausgibt, will natürlich auch Erfolge sehen – im Idealfall sogar doppelten Erfolg: Der FCB sehnt sich nach Meisterschaften im Jugendbereich und er sehnt sich nach selbst ausgebildeten Spielern, die den Sprung zu den Profis schaffen.

+ Das neue Leistungszentrum entsteht im Norden von München. © Jantz Sigi Dafür sollen künftig Jochen Sauer als NLZ-Leiter und Hermann Gerland als Sportlicher Leiter sorgen. Der Tiger räumt seinen Co-Trainer-Posten und soll im hohen Alter von 62 Jahren dabei helfen, die Weichen im Nachwuchsbereich auf Erfolg zu stellen. Eine kluge Entscheidung? Auf alle Fälle! Gerland kennt den Verein in- und auswendig, zudem ist er für junge Spieler eine absolute Identifikations­figur. Zudem hat sein Wort bei den Bossen ­großes Gewicht: In der Vergangenheit war es stets Gerland, der darüber entschied, wann Spieler wie zum Beispiel Lahm, Schweinsteiger oder Müller bereit für den Profi-Kader waren.

Für den frischen Wind in Bayerns Jugendabteilung ist künftig ohnehin ein anderer verantwortlich: Jochen Sauer. Der 44-Jährige hat in seiner Vita noch keine Berührungspunkte mit dem FC Bayern. Seine Ansichten als „Auswärtiger“ können dem Verein nur guttun. Der Jurist genießt in der Branche einen ausgezeichneten Ruf. Ab Sommer gilt es, diesem auch in München gerecht zu werden.

WhatsApp-News zum FC Bayern gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für FCB-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Roten direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!

bon