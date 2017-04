CL-Halbfinale ohne deutsche Beteiligung: Lücke zum Branchenführer

Erstmals seit 2009 steht kein deutscher Vertreter im Halbfinale der Königsklasse. Man muss deswegen nicht in Panik verfallen, man darf die Situation aber durchaus realistisch betrachten. Der Branchenführer aus Spanien steht nicht umsonst ganz oben. Ein Kommentar.

Normalerweise muss am Donnerstag nach einem Champions League-Rückspiel beim FC Bayern Einiges organisiert werden. Wie wird die Auslosung am Freitag im vereinseigenen TV-Kanal übertragen? Wer ist Studiogast? Wann findet die Pressekonferenz statt? Viele Fragen, die sich gestern nicht stellten. Wenn heute um 12 Uhr in Nyon die Vorschluss-Runde ausgelost wird, werden die Münchner das allenfalls nebenbei zur Kenntnis nehmen. Ob nun Real gegen Atletico spielt und Juve gegen Monaco oder ob es irgendwie anders kommt, interessiert nicht wirklich, wenn die eigene nächste Aufgabe heißt: Mainz 05.

Die Bundesliga kann – bzw.: muss – sich wieder auf sich selbst konzentrieren, denn auf der großen Bühne der Champions League stehen in diesem Jahr andere. Am Ende waren die letzten beiden deutschen Vertreter zu bemitleiden – jeder auf seine eigene Art. Die Bayern, weil sie gekämpft haben bis zum Umfallen, alles Anrennen gegen spanische Teams aber seit geraumer Zeit für sie zwecklos erscheint. Und die Dortmunder, weil sie sich in den bisher wichtigsten Spielen der Saison aus bekannten Gründen nicht auf Fußball konzentrieren konnten. Eine sportliche Beurteilung verbittet sich an dieser Stelle.

Kluft zum europäischen Branchenführer wird größer

Als Ergebnis bleibt, dass erstmals seit 2009 kein deutscher Vertreter im Halbfinale der Königsklasse steht. Man muss deswegen nicht in Panik verfallen, man darf die Situation aber durchaus realistisch betrachten. Wie die UEFA-Fünfjahreswertung statistisch ausweist, ist die Bundesliga den Liga-Vertretern aus England und Italien (knapp) überlegen, die Kluft zum europäischen Branchenführer Spanien jedoch wird eher größer als kleiner. Dafür steht zum einen exemplarisch, dass die Bayern vier Mal in Folge an Vertretern der La Liga gescheitert sind. Zum anderen aber auch die Tatsache, dass in den vergangenen drei Jahren alle europäischen Titel nach Spanien gingen.

Ein Zufall ist das freilich nicht. Die Gründe sind vielfältig. Neben den Finanzen – Real und Barca sind den Bayern nach wie vor weit überlegen – spielt vor allem der Wettbewerb in der eigenen Liga den spanischen Teams in die Karten. In der Breite ist sie vielleicht nicht stärker als die Bundesliga, der Titelkampf aber lebt beinahe jedes Jahr bis zum Ende der Saison. In den vergangenen zehn Jahren gab es zudem fünf verschiedene Pokalsieger. Wer jede Woche daheim gefordert ist, eignet sich logischerweise Wettkampfhärte an, die den Bayern in der ihr weit unterlegenen Bundesliga nicht aufbauen können. In den großen Spielen ist das ein kleiner – entscheidender – Bonus.

Der einzige Trost: Es kann auch mal die Spanier blöd erwischen. Der FC Barcelona hat das Wunder ebenso verpasst wie die beiden deutschen Klubs. Sein nächster Gegner allerdings heißt: Real Madrid.