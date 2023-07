Kommt jetzt Bewegung in den Kane-Poker? Tottenham offenbar an Ersatz dran

Von: Sascha Mehr

Tottenham Hotspur ist offenbar an einem Nachfolger für Top-Stürmer Harry Kane interessiert. Rückt der Wechsel von Kane nach München damit näher?

London/München – Noch immer ist der Wechsel von Harry Kane zum FC Bayern München nicht unter Dach und Fach. Der deutsche Rekordmeister ist sich zwar längst einig mit dem englischen Top-Torjäger, es hakt aber in den Verhandlungen mit dessen Klub Tottenham Hotspur. Die Engländer haben bisher kein Angebot des FC Bayern angenommen.

Pedro Geboren: 20. Juni 1997 (Alter 26 Jahre), Rio de Janeiro, Brasilien Verein Flamengo Rio de Janeiro Position: Mittelstürmer

FC Bayern buhlt weiter im Kane

Tottenham-Boss Daniel Levy verlangt offenbar eine Summe, die der FC Bayern München einfach nicht bereit ist zu zahlen, auch weil der Vertrag von Kane in einem Jahr ausläuft und er dann ablösefrei zu haben wäre. Trotz der stockenden Verhandlungen sucht der englische Top-Klub aber wohl bereits nach einem möglichen Nachfolger für den 30-Jährigen.

Nach Informationen des britischen Online-Portals Independent, ist Daniel Levy bereits fündig geworden. Der brasilianische Angreifer Pedro, derzeit in Diensten von Flamengo Rio de Janeiro, soll auf dem Wunschzettel Tottenhams ganz oben stehen. Der 26-Jährige erzielte in der vergangenen Saison 26 Tore in 35 Spielen, in der laufenden Spielzeit traf er viermal in zwölf Partien.

Wird Pedro (r.) zum Kane-Ersatz bei Tottenham? © Imago

Der Nationalspieler, der auch im Kader Brasilien bei der Weltmeisterschaft in Katar stand, weist einen Marktwert in Höhe von 22 Millionen Euro auf und wäre, im Vergleich zu anderen Transfers in Europa, ein echtes Schnäppchen. Allerdings wäre die Verpflichtung von Pedro durchaus riskant, denn bei seiner ersten Station in Europa scheiterte er krachend.

FC Bayern: Tottenham vor Verpflichtung von Kane-Nachfolger?

2019 holte ihn die AC Florenz für elf Millionen Euro vom brasilianischen Klub Fluminense und setzte große Hoffnungen in den Angreifer. Am Ende kam Pedro auf lediglich vier Spiele in der italienischen Serie A, ein Treffer gelang ihm dabei nicht. Nach nur einem Jahr wurde er an Flamengo ausgeliehen, die ihn eine Saison später für 14 Millionen Euro fest verpflichteten.

Für den FC Bayern München ist es jedenfalls ein gutes Zeichen, dass sich Tottenham offenbar mit einem Kane-Abgang auseinandersetzt und bereits die Nachfolge plant. Dennoch stehen wahrscheinlich harte Verhandlungen zwischen den beiden Klubs an, bis es endlich zu einer Entscheidung im Kane-Poker kommt. (smr)