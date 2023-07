Laimer oder Goretzka? Tuchel-Fingerzeig für den Bayern-Maschinenraum

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Teilen

Konrad Laimer ist der neue Mittelfeldmotor der Bayern. Auch bei der Asien-Reise ist er dabei. Und beweist, dass er bereits ein wichtiger Spieler ist.

München – Kulinarisch hat sich Konrad Laimer (26) in Tokio gleich zu Beginn seiner Reise mit dem FC Bayern eingelebt, als er ein traditionelles Ramen-Restaurant besuchte – und das Testspiel gegen Manchester City hat gezeigt: Der österreichische Neuzugang ist nach wenigen Wochen auch schon sportlich voll beim deutschen Rekordmeister angekommen.

Konrad Laimer Geboren: 27. Mai 1997 (Alter 26 Jahre), Salzburg, Österreich Position: Zentraler Mittelfeldspieler Vertrag beim FC Bayern München bis zum: 30. Juni 2027 Marktwert: 28 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Laimer bereits bei den Bayern angekommen: „Mir ist es sehr leichtgefallen“

„Mir ist es sehr leichtgefallen, mich hier einzuleben“, berichtete Laimer. Die Start­elf, die Trainer Thomas Tuchel (49) beim 1:2 gegen City wählte, war ein klarer Fingerzeig für die künftige Besetzung im Münchner Maschinenraum: Laimer soll Mittelfeldchef Jo­shua Kimmich (28) mit seiner physischen Präsenz im Zentrum unterstützen. Den Arbeitsauftrag seines Trainers führte „Konni“ gegen den amtierenden Champions-League-Sieger umgehend aus.

„Ich erobere viele Bälle und kann danach schnell umschalten. Ich bin ein Spieler, der viel investiert, der sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt“, beschreibt der ablösefreie Ex-Leipziger seine Spielweise. Darüber hinaus schreckt Laimer als Neuling nicht davor zurück, seinen Teamkollegen Kommandos zu geben. Auch damit entlastet er Kimmich. Bisher macht es den Eindruck, als hätte der Rekordmeister mit Laimer nicht nur ein „Pressingmonster“, sondern einen Schnäppchen-Strategen verpflichtet.



Verdrängt Konrad Laimer (l.) jetzt Leon Goretzka (r.) aus dem Bayern-Mittelfeld? © Imago / Kirchner-Media / Lackovic

Bayern-Coach Tuchel plant mit ihm: Verdrängt Laimer jetzt Goretzka?

Die Marschroute von Coach Tuchel: Das Mittelfeldzentrum muss wieder dicht und somit zum Bollwerk werden! Und Laimer spielt in diesem Plan eine entscheidende Rolle. Darum blickt er auch schon auf das nächste Freundschaftsspiel am Samstag gegen Kawasaki Frontale (12 Uhr, Sky). „Wir wollen das Beste aus uns rausholen“, sagte Laimer am Donnerstag bei einem Sponsoren-Termin von Videospiele-Hersteller Konami.

Er wisse, dass man viel mitbringen müsse, um sich beim Seriensieger von der Säbener Straße durchzusetzen. In diesem Vorhaben könnte ihn nur seine Verletzungsanfälligkeit stoppen, die ihm vor allem in der vergangenen Saison zu schaffen machte – oder vielleicht doch Leon Goretzka (28)? Aktuell hat Laimer im Duell um den Stammplatz neben Kimmich die Nase vorne. Das bekommt Goretzka dieser Tage deutlich zu spüren. Im City-Test musste er die B-Elf in der zweiten Halbzeit als Kapitän anführen.

Laimer, Keita, Sesko, Grimaldo und Co.: Top-Transfers der Bundesligisten zur Saison 2023/24 Fotostrecke ansehen

FCB wollte Laimer bereits 2021 verpflichten – Nagelsmann entschied pro Sabitzer

Und wie denkt Goretzka daher über Konkurrent Laimer? „Ein selbstbewusster Bursche. Wir haben uns alle viel Mühe gegeben, dass er sich wohlfühlt.“

Und das tut der gebürtige Salzburger, den die Münchner Kaderplaner nach tz-Informationen bereits im Sommer 2021 verpflichten wollten. Doch damals entschied sich der damalige Trainer Julian Nagelsmann (37) gegen Laimer und für Marcel Sabitzer (29), der mittlerweile zum BVB gewechselt ist. (MANUEL BONKE, PHILIPP KESSLER)