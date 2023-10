Offenbar großes Interesse: Schnappt Klopp dem FC Bayern Eberl weg?

Von: Christoph Wutz

Teilen

Max Eberl ist nach seiner Entlassung in Leipzig ohne Verein. Der FCB ist wohl interessiert. Doch jetzt könnte der FC Liverpool dazwischenfunken.

Liverpool/München – Ende September entband RB Leipzig Max Eberl überraschend von seinen Aufgaben als Geschäftsführer Sport – unmittelbar vor dem Topspiel gegen den FC Bayern. Die Sachsen bemängelten im Zuge dessen das „fehlende Commitment“ des ehemaligen Gladbachers. Seitdem wird der 50-Jährige immer wieder mit einem Wechsel nach München in Verbindung gebracht. Doch offenbar macht den Bayern jetzt ein Ex-Bundesliga-Trainer Konkurrenz im Werben um Eberl: Jürgen Klopp möchte ihn wohl zum FC Liverpool lotsen.

Maximilian Michael Eberl Geboren: 21. September 1973 (Alter 50 Jahre), Bogen Stationen als Spieler: FC Bayern München, VfL Bochum, SpVgg Greuther Fürth, Borussia Mönchengladbach Karriereende: 2005 Bisherige Stationen als Manager: Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig

Offenbar großes Interesse: Schnappt Klopp dem FC Bayern Eberl weg?

Das berichtet die Bild. Demzufolge sind die „Reds“ stark an einer Verpflichtung des langjährigen Gladbacher Managers interessiert. Eberl, zu dem sich Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß zuletzt deutlich äußerte, könnte demnach ab dem kommenden Jahr als Sportdirektor fungieren.

Diesen Posten bekleidet aktuell bereits ein alter Bekannter aus der Bundesliga: Jörg Schmadtke, der seit Anfang Juni an Klopps Seite agiert. Doch der Vertrag des früheren Managers von Alemannia Aachen, Hannover 96, des 1. FC Köln und des VfL Wolfsburg läuft zum Saisonende aus.

Jürgen Klopp (l.) könnte Max Eberl als Sportdirektor nach Liverpool locken – und damit den Bayern womöglich einen Strich durch die Rechnung machen. © Pro Sports Images / Ulrich Wagner / Imago

Erster Kontakt besteht bereits: Macht Klopp den Bayern Konkurrenz um Eberl?

Ob Schmadtke sein Engagement am Mersey im Anschluss fortsetzt, ist noch unklar. Zuletzt hatte er sich diesbezüglich alle Optionen offen gehalten. Fest steht: Eigentlich hatte er seine Karriere als Sportdirektor bereits im vergangenen Januar, damals noch in Wolfsburg, beendet. Und auch die Dauer seines Vertrags in Liverpool wählte der 59-Jährige bewusst.

Der Bild zufolge gab es bereits einen ersten Kontakt zwischen Eberl und dem CEO des LFC, Billy Hogan. Dieser sei im Rahmen des Champions-League-Spiels zwischen Liverpool und den Glasgow Rangers im Oktober letzten Jahres entstanden.

Geht er doch nicht zum FCB? Eberl könnte neuer Liverpool-Sportdirektor werden

Eberls Aufgaben in Liverpool wären bei einem möglichen Engagement wohl etwas anders, als er sie von seinen Stationen in Deutschland gewohnt ist. Wie Schmadtke vor wenigen Monaten in einem Interview mit Sky erzählte, gleicht der Sportdirektor-Posten in England eher dem eines „Dienstleisters“ für den Trainer, dem er „eine möglichst gute Entscheidungsgrundlage“ bei Transfers bieten soll. Klopp sei „am Ende der Entscheider“ in Sachen Kaderzusammenstellung.

Sollte sich Eberl tatsächlich den „Reds“ anschließen, würde er dort auf einen ehemaligen Münchner Star treffen: Ryan Gravenberch, der kürzlich nach seinem ersten Treffer für Liverpool gegen die Bayern stichelte.(wuc)