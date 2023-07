Frühstarter Laimer: Warum dem Bayern-Neuzugang direkt ein Stammplatz winkt

Von: Florian Schimak

Konrad Laimer ist der Frühstarter beim FC Bayern. Der Neuzugang greift direkt an – und kann sich direkt Hoffnung auf einen Stammplatz machen.

München – Kaum hatte sich der Sturm gelegt, ging’s auf dem Trainingsgelände des FC Bayern schon wieder zügig umher. Dort hatte sich am Mittwochmorgen Konrad Laimer noch vor 10 Uhr und noch vor Kapitän Manuel Neuer eingefunden.

Konrad Laimer Geburtsdatum: 27. Mai 1997 (26 Jahre) Verein: FC Bayern München (seit 2023) Position: Zentrales Mittelfeld Marktwert: 28 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Konrad Laimer erscheint beim FC Bayern zu Frühschicht an der Säbener Straße

Der Österreicher meldete sich quasi zur Frühschicht an der Säbener Straße. Das war für den einen oder anderen Journalisten-Kollegen noch zu früh, weshalb sie die individuelle Einheit von Laimer glatt verpassten.

Der Neuzugang von RB Leipzig gibt direkt Gas! Eigentlich ist der offizielle Trainingsstart beim Rekordmeister erst am 13. Juli, doch Laimer absolvierte seine Leistungsdiagnostik bereits am Montag und stand am Dienstag und Mittwoch schon auf dem Trainingsplatz. Dabei wirkte Laimer spritzig und auffällig fit. Im Anschluss an die Einheit hielt er einen kurzen Plausch mit Klub-Legende Klaus Augenthaler. Ob der ihm ein paar Tipps mit auf den Weg gab?

Der 26-Jährige, dessen Transfer nach München bereits länger feststand und der eigentlich der Wunschspieler von Ex-Coach Julian Nagelsmann war, hat beim FC Bayern ein klares Ziel. Er will spielen – und zwar nicht nur ab und an. Laimer will sich im Star-Ensemble an der Isar seinen Platz erkämpfen. Dafür stehen die Chancen offenbar gar nicht schlecht.

Zwar hat Trainer Thomas Tuchel im zentralen Mittelfeld mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Ryan Gravenberch, Marcel Sabitzer und mit Abstrichen noch Jamal Musiala fast ein Überangebot, aber vom Spieler-Typ könnte Laimer dem Bayern-Spiel guttun. Nagelsmann wollte ihn damals unbedingt, weil er von Laimers Arbeit gegen den Ball und von dessen Gegenpressing begeistert war.

Konrad Laimer gibt beim FC Bayern bereits vor dem Saisonauftakt Vollgas. © IMAGO / Lackovic/Sven Simon

Konrad Laimer gibt dem Bayern-Mittelfeld das, was in der Vergangenheit fehlte

Zwar ist der gebürtige Salzburger auch nicht der von Tuchel gewünschte tiefe Sechser, doch Laimer zeichnet sich durch seine Aggressivität und Kompromisslosigkeit aus. Attribute, die im Bayern-Mittelfeld in der vergangenen Spielzeit auffällig häufig gefehlt haben.

Nicht ohne Grund wird seit Laimers Ankunft an der Säbener Straße über die möglichen Abgänge von Goretzka oder Gravenberch spekuliert. Bei Sabitzer stehen die Zeichen eh eindeutig auf Abschied. So könnte der Neuzugang der erste große Gewinner unter Tuchel werden.

Konrad Laimer beim FC Bayern: Variabel, aggressiv und Mosaikstein für Kane-Transfer?

Zudem zeichnet sich Laimer durch seine Vielseitigkeit aus. Intern wird er zwar fest als Mittelfeldspieler eingeplant, allerdings kann er auch hinten rechts verteidigen. In Anbetracht der Umstände, dass Benjamin Pavard den Verein in diesem Sommer verlassen möchte und Wunschspieler Kyle Walker noch keine finale Entscheidung über seine Zukunft getroffen hat, könnte Laimer zur Not auch als Rechtsverteidiger auflaufen.

Während der Österreicher aktuell noch individuell trainiert, kann Laimer spätestens ab dem kommenden Samstag (16. Juli), wenn die Münchner ins erste Trainingslager an den Tegernsee aufbrechen, Trainer Tuchel von seinen Fähigkeiten überzeugen. Vielleicht sorgt er damit auch dafür, dass der Wechsel von Harry Kane doch schneller über die Bühne geht.

Denn wenn Tuchel sieht, dass er keinen weiteren Sechser oder Rechtsverteidiger benötigt, blieben wiederum ein paar Millionen für den Wunschtransfer übrig. Allerdings ist das dann wohl doch zu umständlich gedacht. (smk)