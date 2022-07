„Musst ihn holen“: DAZN-Experte Kneißl mit Transfer-Empfehlung für den FC Bayern

Der FC Bayern kauft fleißig ein. Auch Konrad Laimer wird an der Säbener Straße gehandelt. Für DAZN-Experte Sebastian Kneißl ein „Muss-Transfer“.

München – Sadio Mané? Da! Ryan Gravenberch? Ebenfalls. Noussair Mazraoui? Fix. Matthijs de Ligt? Auf dem besten Weg. Der FC Bayern kleckert in diesem Transferfenster nicht – er klotzt! Und das könnte noch nicht alles gewesen sein.

Denn auch Konrad Laimer soll angeblich noch an die Säbener Straße kommen. Der Mittelfeld-Star hat sich demnach – ähnlich wie de Ligt – bereits festgelegt, dass er nur nach München wechseln wolle. Allerdings steht er noch bis 2023 bei RB Leipzig unter Vertrag. Die Bayern wollen nach den ganzen Mega-Deals natürlich aktuell nicht nochmal mit den dicken Geldkoffern vorfahren – und könnten Laimer erst nach Ende des Vertrags holen.

Name: Konrad Laimer Alter: Geboren: 27. Mai 1997 (Alter 25 Jahre), Salzburg, Österreich Verein: RB Leipzig (Vertrag bis 2023) Position: Zentrales Mittelfeld Marktwert: 28 Millionen

Leipzig-Star Laimer nach München? „Könnte eine zentrale Rolle beim FC Bayern einnehmen“

„Wenn du einen solchen Spieler haben kannst, dann musst du ihn holen“, sagt Sebastian Kneißl im Gespräch mit tz.de: „Laimer hat so viele Qualitäten, die er auf höchstem Level vereint. Er hat ein Spielverständnis, das besonders ausgeprägt ist und dem FC Bayern natürlich auch sehr gut zu Gesicht stehen würde.“

Trotz des Überangebots im zentralen Mittelfeld? Immerhin hat Julian Nagelsmann da mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Jamal Musiala drei deutsche Nationalspieler zur Verfügung. Hinzu kommt Neuzugang Gravenberch, der ebenfalls dort zu Hause ist und nicht zu vergessen Marcel Sabitzer, der aber offenbar bei einem entsprechenden Angebot schon wieder gehen darf.

FC Bayern scharf auf Konrad Laimer – Transfer erst 2023?

Kneißl sieht trotz allem Platz für Laimer bei den Bayern. „Konni (Laimer, Anm. d. Red.) hat zwar noch nicht die Erfolge vorzuweisen, wie ein Mané“, so der Ex-Chelsea-Profi: „Aber er ist einer, der in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle beim FC Bayern einnehmen könnte, weil er Elemente mitbringen würde, die von Nagelsmann gefordert werden.“

Der 25-Jährige kickt seit 2017 bei RB Leipzig, in dieser Zeit absolvierte er 109 Bundesligaspiele, in denen ihm sieben Treffer und 13 Vorlagen gelangen. Darüber hinaus bestritt er für die Sachsen 17 Partien in der Champions League. Laimers Marktwert beträgt laut transfermarkt.de derzeit 28 Millionen. Da sein Vertrag aber kommenden Sommer ausläuft, dürfte er für den FC Bayern deutlich günstiger zu haben sein. (smk)