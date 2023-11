Schweinsteiger schickt Liebesgrüße und Ansage an seine Frau: Ana mit schlagfertigem Konter

Von: Marcel Schwenk

Zum Geburtstag sendet Bastian Schweinsteiger liebe Worte an seine Frau und macht eine Ankündigung. Ana zeigt sich schlagfertig.

München – Seit 2016 sind Ex-Bayern-Star Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanovic verheiratet, haben zusammen drei Kinder. Das jüngste kam erst im vergangenen Mai zur Welt.

Bastian Schweinsteiger Geboren: 1. August 1984 (Alter 39 Jahre) in Kolbermoor Einst aktiv als: Fußballprofi Vereine im Profibereich: FC Bayern München, Manchester United, Chicago Fire Karriereende: Oktober 2019

Bastian Schweinsteiger gratuliert Frau Ana zum Geburtstag

Am Montag (6. November) feierte Ana nun ihren 36. Geburtstag. Auf einem Instagram-Post vom Dienstag zeigt sie sich im schicken grünen Kleid, ihr Ehemann trägt ein cremefarbenes Jackett über einem gestreiften Hemd. Das Bild entstammt dem Geburtstagsdinner, wie der Beschreibung zu entnehmen ist.

Schon tags zuvor meldete sich der Weltmeister von 2014 mit einer Videobotschaft auf Instagram zu Wort, in der er warme Worte für die ehemalige Nummer eins der Tenniswelt findet. Zwischen Deutsch, Englisch und Serbisch – der Muttersprache Anas – wechselnd, gratuliert er ihr zu ihrem Ehrentag. Dazu schreibt er: „An meine wundervolle Frau und die beste Mutter für unsere Kinder: Das ist dein Tag – Happy Birthday.“

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic sind seit 2016 verheiratet. © Screenshots Instagram.com @bastianschweinsteiger; Instagram.com @anaivanovic

Bastian Schweinsteiger glaubt an Tennis-Sieg gegen seine Frau Ana Ivanovic

Dabei war er aber auch um eine Ansage nicht verlegen und blickt auf einen bevorstehenden Wettkampf auf dem Court voraus. „Pass auf. Dieses Jahr wird es passieren, ich werde dich im Tennis schlagen. Genieße den Moment, bevor es so weit ist“, so die selbstbewusste Ankündigung Schweinsteigers, der Ana erst kürzlich in den sozialen Medien interviewte.

Das lässt die French-Open-Siegerin von 2008 natürlich nicht lange auf sich sitzen und kommentierte schlagfertig: „Vielen Dank, mein Liebster. Aber mach dir nicht zu große Hoffnungen, es wird noch ein paar Jahre dauern, um mich im Tennis zu schlagen.“

„Träum weiter, Basti“: Fans glauben nicht an Schweini-Sieg gegen Tennis-Ikone Ana Ivanovic

Während es für seine Sprachkenntnisse durchaus Lob aus der Community gab, glauben Schweinsteigers Followerinnen und Follower noch nicht so wirklich an einen Sieg gegen Ana. „Du sprichst gut Serbisch, aber du hast keine Chance gegen Ana im Tennis“, so eine Userin, eine weitere schreibt: „Träum weiter, Basti.“ (masc)

