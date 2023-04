Star kommt mit FC-Bayern-Retro-Shirt auf Olympiahalle-Bühne – und erntet Applaus und Buhrufe

Von: Armin T. Linder

Bühnenoutfit mit Lokalbezug: Ein US-Star trat im FC-Bayern-Trikot auf die Bühne der Münchner Olympiahalle - dafür gab es nicht nur Applaus.

München - US-Rap-Star Macklemore (39) trat am Montagabend (24.4.) in der Münchner Olympiahalle auf. Er ließ ungewöhnlich wenig Zeit zwischen dem regulären Set und der Zugabe vergehen. Dabei stand doch ein Outfit-Wechsel an: Er kehrte im FC-Bayern-Retro-Trikot mit Opel-Flock auf die Bühne zurück. Dafür gab es kurz Applaus und Buhrufe gleichermaßen. Ob Macklemore bekannt ist, dass die Stadt fußballerisch zweigeteilt ist und es noch einen anderen beliebten Klub neben dem großen Rekordmeister gibt? Rap-Kollege Snoop Dogg weiß Bescheid - er tauchte einst im 1860-Dress bei einer Show auf.

Macklemore zündet Hit-Feuerwerk in Olympiahalle München

Nur 14 Songs standen auf Macklemores Setlist. Unter anderem fehlte „Maniac“ vom aktuellen Album „Ben“. Es blieben trotzdem noch reihenweise Hits, die er abschoss wie die Wasserpistolen und die Feuerkanonen auf der Bühne: von den Openern „Chant“ und „Thrift Shop“ über die Moped-Hymne „Downtown“ und den Zappel-Kracher „And We Danced“ bis hin zum Schlusssong „Can‘t Hold Us“ nebst Glitzerkonfettiregen.

Auch die weniger großen Hits wie „1984“ hielten die Bewegung hoch. Außerdem durften zwei Fans auf die Bühne - ein Oben-ohne-Herr mit Fellmantel und eine Dame im geknoteten Shirt fochten aus, wer in 20 Sekunden mehr Begeisterung mit Tanzmoves hervorruft.

Macklemore bestritt den ganzen Zugabenblock im Fußball-Dress. © Linder

Macklemore mit vielen Ansagen zwischen den Songs

Dazwischen gab es aber immer wieder Stimmungsdämpfer. Denn Macklemore ist ein redseliger Mensch. Ein sehr redseliger sogar. Wie bereits bei seinem Auftritt beim „Superbloom“-Festival in München im September dauerten die Ansagen teils länger als die Songs. Das bremste ein wenig das Hit-Rennen, war aber sehr häufig unterhaltsam - und bei der Zugabe sogar bewegend. Es menschelte!

Ben Haggerty, so Macklemores bürgerlicher Name, gratulierte seiner Tänzerin und Choreografin Anna wortreich zum 28. Geburtstag und rührte sie damit zu Tränen. „I love you, I fucking love you. Happy Birthday!“ Ein rührender, definitiv nicht gescripteter Moment.

Macklemore sammelt Punkte in München mit Schnitzel-Schwärmereien und FC-Bayern-Trikot

Bei den Münchnern sammelte Macklemore Punkte, indem er die Stadt lobte - und berichtete, wie er dort vor dem Konzert mit der Crew von Support-Act Tones And I unterwegs war. „We just ate Schnitzel. And it was so good. Why is Schnitzel so good?“, schwärmte er („Wir haben Schnitzel gegessen. Und es war so gut. Warum sind Schnitzel so gut?).

Ob er das wohl in allen deutschen Städten erzählt hat? Mit einem Trikot des örtlichen Klubs auf die Bühne zu kommen, ist jedenfalls keine neue Macklemore-Idee. Schon von der Tour 2013 finden sich im Netz Bilder des Rappers in ALBA-Berlin-Dress oder im FC-St.-Pauli-Trikot - und auch im BVB-Leibchen mit Kevin-Großkreutz-Beflockung (!) zeigte sich der Musiker schon, siehe oben. Also war‘s am Ende wohl eher ein Gag, als dass die Aktion echte FC-Bayern-Begeisterung aus tiefstem Herzen ausdrücken sollte. Bayern-Fans haben‘s derzeit nicht leicht - steht Boss Oliver Kahn vor dem Aus? (lin)