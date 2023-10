Kopenhagen-Fans nehmen Hoeneß und Müller aufs Korn – Bayern-Star reagiert

Von: Christoph Wutz

Der dänische Anhang spottete in der Champions League über die Bayern. Vor allem Uli Hoeneß bekam sein Fett weg. Thomas Müllers Reaktion überraschte.

Kopenhagen – Am Dienstagabend fuhr der FC Bayern durch das 2:1 beim FC Kopenhagen den zweiten Erfolg in der Gruppenphase der Champions League ein. Dabei glänzten beim Siegtreffer vor allem Mathys Tel und Thomas Müller. Doch letzterer stand bereits unmittelbar vor Anpfiff der Partie unfreiwillig im Mittelpunkt: Die Fans der Dänen zeigten ihn, Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß und zwei Anhänger des Rekordmeisters in einer Choreografie. Müller nahm anschließend Stellung zu der Aktion.

Vor CL-Spiel: Kopenhagen-Fans wollen den Bayern mit Choreografie Angst einjagen

Die Fans in der Heimkurve der Gastgeber zogen die Choreografie auf, als die beiden Mannschaften den Rasen betraten. Sie zeigte zentral den Kopf von „Leo“, dem Löwen, der zugleich das Maskottchen des FC Kopenhagen ist.

Er, der auch im Wappen des dänischen Hauptstadtklubs zu sehen ist, war dabei in den Vereinsfarben blau und weiß sowie schwarz gehalten. Mittels Pyrotechnik brachten die Anhänger des amtierenden dänischen Meisters gar Leos Augen zum Glühen und verpassten ihm eine furchteinflößende Note.

Die Fans des FC Kopenhagen machten sich vor der Champions-League-Partie gegen den FC Bayern über Uli Hoeneß, Thomas Müller und die Fans des deutschen Rekordmeisters lustig. © Eibner / Imago

Kopenhagen-Fans nehmen Müller, Hoeneß und Bayern-Anhänger mit Choreo aufs Korn

Links zeigte die Choreografie Thomas Müller und Uli Hoeneß, die panisch vor dem Tier flüchten. Dabei nahmen die Kopenhagen-Fans vor allem den langjährigen Bayern-Präsidenten aufs Korn. Sie stellten ihn mit einem hochrot angelaufenen Kopf dar.

Außerdem machten sich, auf der rechten Seite, zwei Anhänger der Münchner aus dem Staub. Einer der beiden ist besonders stereotypisch mit Lederhose, Bierkrug und Trachtenhut gezeichnet. Eine eindeutige Botschaft unmittelbar vor Spielbeginn: Die Fans des FC Kopenhagen wollten den Bayern gehörig Angst ein- und sie aus dem eigenen Stadion, dem Parken, verjagen.

FCB-Star Müller reagiert auf Kopenhagen-Choreo: „Wirklich cool!“

Nach der Partie reagierte Müller auf seine Darstellung in der Choreografie, auf die ihn zwei andere Bayern-Stars aufmerksam gemacht hatten: „Der Rapha Guerreiro und auch Dani Peretz haben mich gleich darauf hingewiesen, ich sei da im Stadion mit dabei“, erzählte der 34-Jährige in der Mixed Zone.

Müller nahm die Choreografie durchweg positiv auf – zumindest, was die Abbildung seiner Person anbetraf: „Ich kam eigentlich ganz gut weg, oder? Oder war ich der mit dem Bier auch noch?“, so der Routinier. Müller empfand das Bild daher auch als „wirklich cool! Muss man schon sagen.“

Die Inszenierung in Kopenhagen war nicht die einzige in der jüngeren Champions-League-Vergangenheit des FC Bayern, die den langjährigen Manager und Präsidenten des Rekordmeisters zum Gegenstand hatte. Im Frühjahr sorgten Fans der Münchner bei der Partie gegen Paris Saint-Germain mit einem blutigen Hoeneß-Plakat für Aufsehen. (wuc)