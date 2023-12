In nur einem Spiel: Zwei Mega-Serien des FC Bayern gerissen

Von: Patrick Mayer

Der FC Bayern wankt gegen den FC Kopenhagen. Am Ende gehen zwei Serien für die Münchner in der Champions League zu Ende.

München – Bayerns Trainer Thomas Tuchel analysierte bei DAZN eine „Lektion, dass es so nicht reicht“. Der Coach des deutschen Rekordmeisters war mit dem Auftritt seiner Münchner gegen den FC Kopenhagen (0:0) nicht wirklich einverstanden. Er hätte sich mehr Wille und Energie gewünscht, referierte der 50-Jährige hinterher.

FC Bayern: In der Champions League reißen gleich zwei Rekord-Serien

Für den FC Bayern sind in der Champions League mit dem Remis zwei Serien gerissen – und das in nur einem Spiel. Erstens, haben die Münchner in der Vorrunde der Königsklasse nach 17 Siegen in Folge zum ersten Mal nicht mehr gewonnen. Besagte Serie ist Rekord im europäischen Premium-Wettbewerb.

Vor ziemlich genau drei Jahren hatten die Bayern letztmals in der Gruppenphase unentschieden gespielt – und zwar bei einem 1:1 bei Atlético Madrid am 1. Dezember 2020. Thomas Müller, der gegen Kopenhagen eine Großchance (30. Minute) liegen ließ, war seinerzeit der Torschütze für den Serienmeister aus Deutschland.

Nicht immer zufrieden: Bayern-Trainer Thomas Tuchel (re.) gegen Kopenhagen. © IMAGO / Sven Simon

FC Bayern in der Champions League: Seit fünfeinhalb Jahren erstmals kein Tor

Zweitens, haben die Münchener erstmals seit fünfeinhalb Jahren zu Hause in der Champions League kein Tor erzielt. Müller bemängelte nach der Partie bei DAZN nicht umsonst, dass gegen die Dänen offensiv zu wenig kam. Der Blick geht weit zurück: Am 11. April 2018 hatten die Bayern daheim im Viertelfinal-Rückspiel 0:0 gegen den FC Sevilla gespielt.

Das Hinspiel hatten die Münchner in Andalusien durch ein Eigentor von Jesus Navas (37.) und einen Treffer von Thiago (68.) 2:1 gewonnen, was zum Einzug ins Halbfinale reichte, in dem gegen Real Madrid Endstation war. In dieser Saison hatte der Bundesliga-Gigant gegen Manchester United (4:3) und zweimal gegen Galatasaray Istanbul (3:1 und 2:1) gesiegt sowie das Hinspiel in Kopenhagen (2:1) für sich entschieden.

FC Bayern: Thomas Tuchel ist über das 0:0 gar nicht begeistert

Nach dem 0:0 gegen den dänischen Rekordmeister resümierte Tuchel nun: „Wir haben uns schwergetan, Tempo reinzubringen. Es war nicht flüssig genug, nicht schnell genug. Besser heute als in einem anderen Spiel. Haken dran, weiter.“ Weiter geht es in der Königsklasse zum Abschluss der Vorrunde am 12. Dezember in Manchester (21 Uhr), ehe am Montag, den 18. Dezember, das Achtelfinale ausgelost wird. (pm)